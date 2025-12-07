Encamp obre el concurs de cartells del Carnaval 2026 amb un premi ampliat i participació estesa a tot el territori

La Comissió de Festes i el Comú d’Encamp obren una nova edició del concurs de cartells de Carnaval per escollir la creativitat que serà la imatge del Carnaval d’Encamp 2026, el qual se celebrarà del 14 al 18 de febrer. El termini per presentar les propostes s’ha obert aquesta setmana, i s’hauran d’entregar al Departament de Cultura del comú abans de les 12.00 hores del dilluns 5 de gener del 2026.
La iniciativa compleix enguany la seva quarta edició i, com a novetat, l’organització ha decidit incrementar el premi de 700 a 1.000 euros i estendre el concurs a nivell nacional amb l’objectiu que artistes, professionals del disseny gràfic, estudiants o aficionats de les arts gràfiques amb residència a Andorra puguin aportar la seva creació. Al certamen s’hi pot presentar qualsevol persona major de 16 anys, amb un màxim de dues propostes.
El jurat estarà conformat per la cònsol major d’Encamp, el conseller de Cultura, la consellera de Comunicació, tres membres de la Comissió de Festes, la directora del departament de Cultura del comú i un expert en la matèria que serà escollit pel jurat, el qual tindrà en compte la qualitat tècnica, la qualitat artística, l’impacte visual, la creativitat i l’originalitat.