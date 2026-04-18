Els Serradells celebren el seu 35è aniversari posant en valor l’esport base amb 150 joves i sis exhibicions de tatami

El Centre Esportiu dels Serradells ha celebrat aquest dissabte el seu 35è aniversari amb una jornada centrada en l’esport base de la parròquia. L’acte ha reunit 150 infants i joves, els quals han protagonitzat sis exhibicions d’esports de tatami, com gimnàstica rítmica i artística, judo, karate i dansa artística. La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha destacat la voluntat de reforçar la col·laboració entre entitats. “Hem volgut fer un acte que ensenyi la vida que hi ha als Serradells cada dia de l’any, especialment a les tardes, des dels més petits fins als més grans”, ha assegurat, tot subratllant aquesta “coralitat” entre clubs.
De cara als pròxims anys, Losada ha avançat que la reforma dels vestidors de la piscina serà el principal projecte del mandat. “Les instal·lacions del voltant no acompanyen ja. Aquest 2026 treballarem perquè els vestidors estiguin a l’altura del nivell de la piscina”, ha afirmat, tot apuntant a una ampliació abans d’acabar l’any. Per altra banda, la cònsol menor ha fet balanç de la política de preus, assenyalant que actualment no hi ha llista d’espera per als residents de la parròquia, mentre que prop d’un centenar de persones de fora continuen pendents d’una plaça. En aquest sentit, ha defensat que l’increment per als no residents ha servit per “regular l’equilibri” sense provocar una davallada d’usuaris.