Els Sabors d’Estiu d’Escaldes freguen els 4.200 assistents i consoliden la plaça de l’Església com a nou espai de trobada

El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha valorat molt positivament l’edició d’enguany dels Sabors d’Estiu, la qual s’ha tancat aquest cap de setmana amb una participació propera a les 4.200 persones, la xifra més alta registrada fins ara. “La darrera dada més elevada era d’unes 3.600 persones, el 2022. Enguany ja ens situem en les 4.000 i podem acabar tranquil·lament en les 4.200, sent realistes”, ha subratllat Closa.
Tot i que el temps va obligar a suspendre dos concerts el primer dia, el conseller ha remarcat que la resta de la programació ha funcionat amb normalitat: “Normalment el vermut musical porta molta gent, però entre ahir i avui la resposta del públic ha estat molt bona”. Segons Closa, moltes famílies han viscut el certamen com un retrobament després de l’estiu i els comerciants i restauradors “n’han sortit molt satisfets”, apuntalant que els tallers també han tingut bona acollida.
Un dels objectius de l’edició d’aquest any era donar a conèixer la nova plaça de l’Església, situada a la part alta de la parròquia. “El que pretenia el comú era que la gent descobrís aquest espai. Creiem que acabarà aglutinant el dia a dia de la parròquia”, ha dit Closa. El conseller ha remarcat que Escaldes-Engordany no disposa d’una plaça del poble pròpiament dita, i que fins ara la plaça Coprínceps havia exercit aquest paper en moltes ocasions. Així i tot, ha remarcat que aquesta “és una zona amb terrasses consolidades i, en canvi, la plaça de l’Església es pot convertir en un lloc de pas i de trobada”.
Closa ha destacat també la voluntat del comú de reforçar la vida social i cultural entorn de la nova plaça. “Hi ha dos locals, un de gran sobre el mateix pàrquing de la plaça i un altre al darrere, que encara s’han de recondicionar. Seria ideal que acollissin activitats perquè la gent faci vida a la parròquia”, ha apuntat. En aquest sentit, ha destacat que l’any passat, la impossibilitat d’utilitzar la plaça de l’Església va obligar a traslladar el certamen al parc de la Mola, un espai “molt bonic per relaxar-se i que els nens hi juguin”, però que, segons Closa, “no és una zona de pas i resultava difícil fer-hi anar la gent”.
Pel que fa al futur del certamen, el conseller ha deixat clar que els Sabors d’Estiu tindran continuïtat en una fórmula o altra: “Si no segueix exactament amb aquest format, serà amb alguna cosa que s’hi assembli. Des del departament de Cultura i el de Promoció Econòmica la voluntat és continuar fent coses per la parròquia. Si hi ha retorn i els comerciants parlen positivament, el comú no deixarà de fer un esdeveniment que funciona tan bé”, ha conclòs.