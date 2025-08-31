Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Malgrat la pluja del primer dia, el certamen supera el rècord de participació i reforça la voluntat del comú de mantenir una fórmula similar en el futur. | Comú d'Escaldes-Engordany
Alex Montero Carrer
Balanç positiu per part de Closa

Els Sabors d’Estiu d’Escaldes freguen els 4.200 assistents i consoliden la plaça de l’Església com a nou espai de trobada

Malgrat la pluja del primer dia, el certamen reforça la voluntat del comú de mantenir una fórmula similar de cara als pròxims anys

El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha valorat molt positivament l’edició d’enguany dels Sabors d’Estiu, la qual s’ha tancat aquest cap de setmana amb una participació propera a les 4.200 persones, la xifra més alta registrada fins ara. “La darrera dada més elevada era d’unes 3.600 persones, el 2022. Enguany ja ens situem en les 4.000 i podem acabar tranquil·lament en les 4.200, sent realistes”, ha subratllat Closa.

Tot i que el temps va obligar a suspendre dos concerts el primer dia, el conseller ha remarcat que la resta de la programació ha funcionat amb normalitat: “Normalment el vermut musical porta molta gent, però entre ahir i avui la resposta del públic ha estat molt bona”. Segons Closa, moltes famílies han viscut el certamen com un retrobament després de l’estiu i els comerciants i restauradors “n’han sortit molt satisfets”, apuntalant que els tallers també han tingut bona acollida.

Un dels objectius de l’edició d’aquest any era donar a conèixer la nova plaça de l’Església, situada a la part alta de la parròquia. “El que pretenia el comú era que la gent descobrís aquest espai. Creiem que acabarà aglutinant el dia a dia de la parròquia”, ha dit Closa. El conseller ha remarcat que Escaldes-Engordany no disposa d’una plaça del poble pròpiament dita, i que fins ara la plaça Coprínceps havia exercit aquest paper en moltes ocasions. Així i tot, ha remarcat que aquesta “és una zona amb terrasses consolidades i, en canvi, la plaça de l’Església es pot convertir en un lloc de pas i de trobada”.

Closa ha destacat també la voluntat del comú de reforçar la vida social i cultural entorn de la nova plaça. “Hi ha dos locals, un de gran sobre el mateix pàrquing de la plaça i un altre al darrere, que encara s’han de recondicionar. Seria ideal que acollissin activitats perquè la gent faci vida a la parròquia”, ha apuntat. En aquest sentit, ha destacat que l’any passat, la impossibilitat d’utilitzar la plaça de l’Església va obligar a traslladar el certamen al parc de la Mola, un espai “molt bonic per relaxar-se i que els nens hi juguin”, però que, segons Closa, “no és una zona de pas i resultava difícil fer-hi anar la gent”.

Pel que fa al futur del certamen, el conseller ha deixat clar que els Sabors d’Estiu tindran continuïtat en una fórmula o altra: “Si no segueix exactament amb aquest format, serà amb alguna cosa que s’hi assembli. Des del departament de Cultura i el de Promoció Econòmica la voluntat és continuar fent coses per la parròquia. Si hi ha retorn i els comerciants parlen positivament, el comú no deixarà de fer un esdeveniment que funciona tan bé”, ha conclòs.

