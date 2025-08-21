Els accessos al Centre Cultural Lauredià es modificaran fins al mes de desembre per instal·lar la nova façana

Les màquines per a la instal·lació de la nova façana del Centre cultural lauredià (CCL) s’han col·locat aquesta setmana per avançar amb els treballs de remodelació. Aquesta fase de les obres s’allargarà fins a mitjans de desembre.
Durant aquest període, alguns accessos al CCL es modificaran segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat. Per aquest motiu, des del comú de Sant Julià de Lòria es demana a la ciutadania que respecti en tot moment la senyalització habilitada, per garantir la seguretat de tothom.
A més, cal recordar que la nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics. El jurat, per àmplia majoria, va escollir la proposta guanyadora, de manera que la futura imatge del CCL respon a una decisió col·lectiva i àmpliament representativa.