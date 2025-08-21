Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Avenços en la reforma

Els accessos al Centre Cultural Lauredià es modificaran fins al mes de desembre per instal·lar la nova façana

Des del Comú de Sant Julià de Lòria es demana a la ciutadania que respecti en tot moment la senyalització habilitada, per garantir la seguretat

Les màquines per a la instal·lació de la nova façana del Centre cultural lauredià (CCL) s’han col·locat aquesta setmana per avançar amb els treballs de remodelació. Aquesta fase de les obres s’allargarà fins a mitjans de desembre.

Durant aquest període, alguns accessos al CCL es modificaran segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat. Per aquest motiu, des del comú de Sant Julià de Lòria es demana a la ciutadania que respecti en tot moment la senyalització habilitada, per garantir la seguretat de tothom.

A més, cal recordar que la nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics. El jurat, per àmplia majoria, va escollir la proposta guanyadora, de manera que la futura imatge del CCL respon a una decisió col·lectiva i àmpliament representativa.

