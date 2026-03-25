  • La cap de projectes d'Andtropia, Mercè Miguel, i la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Economia circular i consum responsable

‘El Troc’ torna a Andorra la Vella amb una tercera edició més àgil i accessible per facilitar l’intercanvi de roba

La iniciativa consolida el seu model amb ajustos en el sistema de valoració establert, tot i que manté l’objectiu de donar una segona vida a peces

El mercat d’intercanvi de roba i complements d’Andorra la Vella, ‘El Troc’, celebrarà la seva tercera edició els dies 24 i 25 d’abril a la sala Consòrcia del Centre de Congressos, consolidant-se com una iniciativa vinculada al consum responsable. La cònsol menor, Olalla Losada, ha destacat la continuïtat del projecte assegurant que “arribar a una tercera edició és important perquè vol dir que el projecte funciona i que la gent hi respon”, tot posant en relleu l’evolució de la proposta.

En aquest sentit, ha recordat que en la darrera edició hi van participar 307 persones i es van recollir més de 1.400 peces, de les quals més de 800 es van reutilitzar, fet que evidencia la bona acollida de la iniciativa. Enguany, l’organització ha optat per introduir ajustos en el funcionament per agilitzar l’intercanvi, sense grans canvis estructurals. “Hem simplificat el sistema perquè sigui més fàcil renovar l’armari i fer circular la roba. L’objectiu no és acumular trocs, sinó que la roba trobi una segona vida”, ha afirmat.

Per la seva banda, la cap de Projectes d’Andtropia, Mercè Miguel, ha explicat que s’ha revisat el sistema de valoració per fer-lo més entenedor: “Per exemple, peces que abans podien valorar-se entre 2 i 3 trocs passen a tenir un valor fix, amb l’objectiu de fer el sistema més entenedor i àgil per als participants”. L’esdeveniment es dividirà en dues fases, amb una primera de recollida de roba divendres a la tarda i dissabte al matí, i una segona dedicada al mercat d’intercanvi durant dissabte en horari de matí i tarda.

A més, s’habilitarà un espai per dipositar peces que no es poden reutilitzar, així com la participació de voluntariat, incloent joves del Rusc, els quals col·laboraran en l’organització i dinamització de l’activitat. Finalment, Losada ha remarcat l’essència del projecte afirmant que “’El Troc’ no és un mercat de segona mà, sinó un espai d’intercanvi que fomenta una manera diferent de consumir”, basada en la reutilització i l’economia circular.

