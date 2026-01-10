Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La parròquia d'Encamp, aquest matí. | Comú d'Encamp
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus

Des de la matinada, els serveis comunals de neteja treballen de manera intensiva per garantir la circulació i l’accessibilitat a la vila d’Encamp

El Comú d’Encamp ha informat que el Funicamp ha quedat tancat aquest dissabte per motius de seguretat a causa del fort vent i del temporal de neu, especialment a les zones altes. Tot i aquesta mesura, el Funibus funciona amb normalitat per garantir la connexió amb el bus de l’estació fins a Grau Roig, amb parada davant del mateix Funicamp, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels usuaris.

Així, la corporació comunal ha destacat que la intensa nevada registrada a la parròquia ha deixat acumulacions que superen els 25 centímetres en alguns punts. Aquestes condicions han obligat a limitar l’activitat d’esquí a les cotes baixes de l’estació de Grandvalira, mentre que les zones fora pista presenten un risc elevat d’allaus, amb un nivell situat entre el 3 i el 4, segons les dades de Protecció Civil i del Servei Meteorològic. Davant d’aquesta situació, es demana seguir estrictament totes les recomanacions de seguretat.

El Funibus funciona amb normalitat per garantir la connexió amb el bus de l’estació fins a Grau Roig

Paral·lelament, des de la matinada, els serveis comunals de neteja treballen de manera intensiva per garantir la circulació i l’accessibilitat a la vila d’Encamp. El comú ha explicat que s’estan aplicant els protocols habituals en episodis de neu i que les actuacions arribaran progressivament a tots els carrers. En aquest context, s’ha fet una crida a la col·laboració ciutadana, tant en la neteja de voravies com en la conducció prudent, en una jornada marcada per una nevada excepcional a la parròquia.

L’edifici de Ràdio Andorra completament nevat. | Comú d’Encamp
