El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus

El Comú d’Encamp ha informat que el Funicamp ha quedat tancat aquest dissabte per motius de seguretat a causa del fort vent i del temporal de neu, especialment a les zones altes. Tot i aquesta mesura, el Funibus funciona amb normalitat per garantir la connexió amb el bus de l’estació fins a Grau Roig, amb parada davant del mateix Funicamp, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels usuaris.
Així, la corporació comunal ha destacat que la intensa nevada registrada a la parròquia ha deixat acumulacions que superen els 25 centímetres en alguns punts. Aquestes condicions han obligat a limitar l’activitat d’esquí a les cotes baixes de l’estació de Grandvalira, mentre que les zones fora pista presenten un risc elevat d’allaus, amb un nivell situat entre el 3 i el 4, segons les dades de Protecció Civil i del Servei Meteorològic. Davant d’aquesta situació, es demana seguir estrictament totes les recomanacions de seguretat.
Paral·lelament, des de la matinada, els serveis comunals de neteja treballen de manera intensiva per garantir la circulació i l’accessibilitat a la vila d’Encamp. El comú ha explicat que s’estan aplicant els protocols habituals en episodis de neu i que les actuacions arribaran progressivament a tots els carrers. En aquest context, s’ha fet una crida a la col·laboració ciutadana, tant en la neteja de voravies com en la conducció prudent, en una jornada marcada per una nevada excepcional a la parròquia.