Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La majoria dels visitants enquestats han valorat com a excel·lent aquesta edició. | Comú d'Encamp
El Periòdic d'Andorra
Balanç molt positiu

El Saló de la Infància i la Joventut d’Encamp supera els 3.600 visitants en set dies d’activitats per a tota la família

Les propostes més valorades per part del públic han estat els inflables, així com les experiències de realitat virtual, els simuladors i els videojocs

Encamp tanca una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra amb més de 3.600 visitants, entre les edicions d’Encamp del 27 al 30 de desembre, i el Pas de la Casa del 2 al 4 de gener. Set dies dedicats al lleure infantil i juvenil per a totes les edats que ha combinat jocs, animacions itinerants, tallers i espectacles. Entre les propostes més ben valorades sobresurten clarament els inflables, convertits en l’activitat estrella, així com les experiències de realitat virtual, els simuladors i els videojocs, que han tingut una gran acceptació entre els infants i joves.  

La majoria dels visitants enquestats han valorat com a excel·lent aquesta edició. Els participants en la 31a edició del Saló han destacat especialment la gran varietat d’activitats, la bona organització i l’ambient familiar i acollidor de l’espai. Joan Sans, conseller de Cultura, Infància i Joventut, ha destacat que “el punt fort del Saló és ser una experiència compartida entre infants, joves i les seves famílies”.

“El punt fort del Saló és ser una experiència compartida entre infants, joves i les seves famílies” – Joan Sans

Les famílies amb infants petits han valorat especialment la zona de ‘Primeres sensacions’, pensada per a les primeres edats, mentre que els més grans han gaudit de propostes com les videoconsoles, els jocs Arcade i els circuits de bicis, karts i cotxes. Altres aspectes molt ben puntuats han estat la distribució dels espais per edats, la decoració, els tallers creatius (pintacares, manualitats i maquillatge), així com els espectacles, el cinema 6D/7D i les activitats interactives. L’equip de monitors i organitzadors també ha rebut nombroses felicitacions per la seva atenció i professionalitat. 

Els inflables han esdevingut l’activitat estrella. | Comú d’Encamp
Comparteix
Notícies relacionades
Els Pastorets de Díaz i Montes es consoliden: “Hem posat la cirereta del pastís que vam començar fa dos anys”
Els terrenys dels jardins de Juberri surten al mercat amb la possibilitat de construir amb “llibertat de disseny”
El Comú d’Andorra la Vella decideix reforçar la videovigilància a la plaça del Poble amb una desena de càmeres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Parròquies
Els Pastorets de Díaz i Montes es consoliden: “Hem posat la cirereta del pastís que vam començar fa dos anys”
  • Parròquies, Societat
Els terrenys dels jardins de Juberri surten al mercat amb la possibilitat de construir amb “llibertat de disseny”
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella decideix reforçar la videovigilància a la plaça del Poble amb una desena de càmeres
Publicitat
Entrevistes culturals
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Emma Regada
Escultora
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu