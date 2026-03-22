  • El Pavelló del Prat Gran. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
Connectat amb FEDA Ecoterm

El Prat Gran s’integra a la xarxa de calor i fred i substitueix la caldera antiga per un sistema més eficient i sostenible

La connexió permet un estalvi anual de 211,2 tones de CO₂, l’equivalent a prop de 5.000 viatges d’anada i tornada a Barcelona en vehicle privat

L’edifici del Prat Gran ja està connectat a la xarxa de calor i fred de FEDA Ecoterm, una infraestructura energètica que permet subministrar calefacció i aigua calenta mitjançant un sistema centralitzat més eficient i sostenible. Amb aquesta actuació, l’equipament fa un pas endavant en la millora del seu sistema energètic i en la reducció de l’impacte ambiental. La connexió ha comportat la retirada de la caldera que fins ara donava servei a l’edifici, una instal·lació que en els darrers temps havia presentat diversos problemes tècnics. El canvi permet disposar ara d’un sistema més fiable i amb un funcionament més estable.

Segons els càlculs efectuats a partir del consum registrat, la nova connexió permetrà un estalvi anual estimat de 211,2 tones de CO₂, una reducció d’emissions equivalent aproximadament a 4.980 viatges d’anada i tornada a Barcelona en vehicle privat. A més de la disminució d’emissions, la mesura contribueix a millorar la qualitat de l’aire i a avançar en la transició cap a fonts d’energia més netes, en línia amb els objectius del Comú d’Escaldes-Engordany de reduir l’impacte ambiental dels equipaments públics.

La connexió del Prat Gran s’inscriu en el desplegament progressiu de la xarxa de calor a la parròquia. Amb aquesta actuació, els principals edificis públics de grans dimensions ja estan connectats a aquesta infraestructura, com el Prat del Roure o les escoles bressol. Paral·lelament, el comú preveu estudiar amb FEDA la possibilitat d’incorporar també l’edifici comunal a aquesta xarxa, amb la voluntat de continuar ampliant l’ús d’aquest sistema i reforçar el compromís amb la sostenibilitat.

