La participació de Lúdic Canillo creix un 32% més i consolida la segona edició amb 92 infants i 6 adults inscrits

Durant l’edició 2026, les activitats s’han estructurat en diferents modalitats en funció de l’edat dels participants i dels dies d’assistència

El Lúdic Canillo ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana i consolida, en la seva segona edició, el seu creixement i bona acollida amb un increment notable de la participació respecte a l’any anterior. L’any 2025 es va registrar un total de 74 infants en les modalitats de surf de neu i esquí alpí, mentre que enguany, en l’edició 2026, la participació ha augmentat fins als 92 infants i 6 adults. Aquest creixement representa un increment global del 32,4 %, fet que evidencia la consolidació de l’activitat dins la programació anual.

Durant l’edició 2026, l’activitat s’ha estructurat en diferents modalitats en funció de l’edat dels participants i dels dies d’assistència, dissabte i/o diumenge. En concret, s’ha ofert una modalitat adreçada a infants de 3 a 6 anys, amb un únic dia d’esquí en diumenge, que ha comptat amb un total de 38 participants. Pel que fa als infants i joves de 7 a 16 anys, s’han establert tres opcions: una modalitat d’un dia d’esquí en dissabte, amb 19 participants; una modalitat d’un dia d’esquí en diumenge, amb 24 participants; i una modalitat de dos dies d’esquí, dissabte i diumenge, amb un total d’11 infants i joves. A més, enguany s’ha incorporat un grup d’adults format per 6 participants, que esquiaran els diumenges.

Pel que fa als infants i joves de 7 a 16 anys, s’han establert tres opcions: una modalitat d’un dia d’esquí en dissabte, una modalitat d’un dia d’esquí en diumenge i una modalitat de dos dies d’esquí, dissabte i diumenge

Quant a la distribució per dies, dissabte esquien un total de 30 infants, mentre que diumenge l’activitat aplega 73 infants. D’aquests, 38 corresponen a la modalitat d’infants de 3 a 6 anys, que únicament tenen accés a l’activitat en diumenge, igual que el grup de 6 adults.

En conjunt, la modalitat d’un sol dia d’esquí ha comptat amb la participació de 81 infants i joves, dels quals 38 pertanyen a la franja d’edat de 3 a 6 anys, amb assistència exclusiva en diumenge, així com el grup de 6 adults. Per la seva banda, la modalitat de dos dies d’esquí ha comptat amb un total d’11 infants i joves.

La consellera d’Infància, Joventut i Esports del Comú de Canillo, Laura Riba, ha destacat que “l’increment en la participació demostra la consolidació del projecte Lúdic i la bona acollida que té entre les famílies”. Segons Riba, “aquesta iniciativa facilita l’accés a l’esport de neu des de les primeres edats, fomenta hàbits saludables i contribueix a la conciliació familiar”, alhora que ha reafirmat “el compromís del Comú de Canillo de continuar impulsant i millorant el projecte, adaptant-lo a les necessitats dels infants, joves i famílies del territori”.

“Aquesta iniciativa facilita l’accés a l’esport de neu des de les primeres edats, fomenta hàbits saludables i contribueix a la conciliació familiar” – Laura Riba

Cal recordar que el Comú de Canillo subvenciona el cost del Lúdic Canillo en un 60 % per als infants que fan un dia a la setmana i en un 40 % per als infants que fan l’activitat dos dies.

