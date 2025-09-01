El festival Contradans celebra una cinquena edició carregada de novetats i el repte d’internacionalitzar-se

La cinquena edició del festival de dansa i cultura tradicional Contradans —que enguany se celebrarà del 2 al 5 d’octubre— arriba carregada de novetats. Tal com s’ha anunciat aquest dilluns, el certamen s’amplia i fa un pas endavant: la seva durada passa de tres a quatre dies, incorpora tallers especialitzats, suma més espectacles i aprofita nous espais escènics per suplir la manca de l’Auditori Nacional. La consellera de Participació Ciutadana i Associacionisme d’Ordino, Meritxell Rabadà, ha subratllat que “el suport que oferim al festival no és simbòlic. No es tracta només d’una aposta estratègica, sinó d’un compromís per donar eines a les entitats culturals, perquè són l’ànima del territori”.
El festival s’obrirà dijous 2 d’octubre amb la representació teatralitzada del llibre ‘L’última ossa d’Ordino’, amb la participació de l’actriu Núria Montes. També hi figuren l’espectacle ‘Basaide’ del col·lectiu artístic basc Bilaka Kolektiboa; una de les darreres actuacions del DJ català Lo Puto Cat; l’espectacle de castanyoles amb llums del col·lectiu Dark Castanets, i la preestrena de ‘Fars’, de l’Esbart Ciutat Comtal, a l’Era Rossell. La coodirectora del festival, Sandra Tudó, ha anunciat que, com a novetat, es presentaran per primer cop les dues “osses” d’Ordino juntes en el primer espectacle: la de la farsa burlesca teatralitzada i la que va crear l’Esbart per commemorar-la.
Durant la presentació, la vicepresidenta de l’Associació Contradans, Marta Closa, ha explicat que el festival s’ha constituït com a associació per gestionar millor les ajudes, convenis i projectes futurs. “Tot i el poc temps, l’acollida ha estat molt bona, i el Govern ja ha signat un conveni de suport que impulsa la internacionalització del festival cap a Catalunya, Aragó i França”. En aquest sentit, Closa ha afirmat que “l’equip és jove, format per membres dels diferents esbarts d’Andorra, i tot i que es renovarà, és un punt fort del projecte”.
Finalment, Rabadà ha avançat que, de cara al 2026, s’està preparant un projecte “molt important i multidisciplinari” que implicarà tots els esbarts i artistes de diverses disciplines culturals. Aquest esdeveniment tindrà lloc a finals d’estiu o principis de tardor i coincidirà amb la celebració del Contradans 2026.