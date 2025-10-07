David Pérez apunta a una “revenja política” darrere la seva sortida de la majoria comunal d’Escaldes-Engordany

“No puc continuar en una majoria on se m’ha exclòs de la Junta de Govern i no tinc accés a la informació necessària per fer la meva feina”. Així ha justificat el conseller comunal d’Escaldes-Engordany, David Pérez, el seu pas al grup mixt, fet que s’ha confirmat aquest dimarts després de setmanes de tensió amb la majoria comunal. Segons ha explicat en declaracions a EL PERIÒDIC, el moviment s’empara en l’ordinació de funcionament de la corporació, la qual permet als consellers desvincular-se de la majoria quan hi ha discrepàncies o consideren que no poden continuar en el mateix grup. “És una decisió ferma i avalada per la normativa comunal”, ha afirmat, tot afegint que “fa dies que ho estava valorant” i que el pas respon a “una situació d’exclusió que fa temps que és insostenible”.
Pérez ha recordat que va presentar al·legacions contra l’informe jurídic que el comú va emetre per justificar una presumpta incompatibilitat entre el seu càrrec i la seva activitat laboral amb l’empresa Empark, però que no va poder conèixer-ne el contingut complet fins dies després. “Vaig rebre la notificació un dimarts o un dimecres i l’informe jurídic no me’l van facilitar fins al dilluns següent”, assenyalant que aquesta situació “il·lustra la manera de treballar del comú, que no sap on té la mà dreta i la mà esquerra”.
“Aquesta situació il·lustra la manera de treballar del comú, que no sap on té la mà dreta i la mà esquerra” – David Pérez
En aquest sentit, el conseller comunal també ha denunciat que no rep tota la informació necessària per exercir la seva tasca i que no s’estan lliurant les actes de les juntes de Govern abans dels consells comunals, tal com marca l’ordinació: “Sense aquestes actes no puc votar en conseqüència ni estar informat de molts temes”, ha afirmat, motiu pel qual s’ha vist obligat a abstenir-se en diverses votacions i que això ha estat “el punt d’inflexió” que l’ha portat a abandonar la majoria.
Pel que fa a la seva vinculació amb l’empresa concessionària d’aparcaments, Pérez ha defensat que no existeix cap conflicte d’interessos i que la corporació comunal “era perfectament coneixedora de la meva situació laboral des del principi”. A més, ha remarcat que treballa en aquesta empresa des del 2017 i que la clàusula que figura en el contracte de concessió “només serveix per protegir el comú davant possibles reclamacions laborals dels treballadors, no per impedir la meva activitat política”.
Segons ha dit, la interpretació que s’ha fet del text és “esbiaixada i interessada” i respon a “la voluntat de perjudicar-me després d’haver-me significat en contra de l’acte de censura de l’exposició ‘Art Prohibit’”. Pérez ha assegurat que “la clàusula del contracte no genera cap incompatibilitat” i que l’informe utilitzat per justificar l’apartament “no reflecteix la realitat del document original”, tot detallant que sempre s’ha abstingut de participar o votar en qüestions relacionades amb la concessió. “Cada vegada que s’ha portat un punt sobre l’empresa, he sortit de la sala. Mai he votat cap resolució a favor ni en contra de la concessió perquè entenc que no puc fer-ho”, ha apuntalat.
“Cada vegada que s’ha portat un punt sobre Empark, he sortit de la sala. Mai he votat cap resolució a favor ni en contra de la concessió perquè entenc que no puc fer-ho” – David Pérez
D’aquesta manera, Pérez ha vinculat l’origen del conflicte amb les discrepàncies arran de l’exposició ‘Art Prohibit‘, tot recordant que la mostra “es va aprovar per unanimitat en Junta de Govern i ningú va qüestionar-ne el contingut”. Segons ha explicat, la retirada d’una de les obres (la portada del setmanari satíric Charlie Hebdo, amb el lema ‘Tout est pardonné’) es va decidir minuts abans de la inauguració sense que els consellers en sabessin res. “Vam anar a la inauguració sense saber què passava, i de cop el curador ens va informar que s’havia despenjat una obra per ordre de la cònsol major. Va ser un acte de censura i vaig quedar estupefacte”, ha afirmat.
Va ser l’endemà quan Pérez va decidir participar en la concentració a l’Espai Caldes organitzada per diversos ciutadans per alçar la veu davant la decisió presa per l’equip comunal. “Per convicció personal i per respecte a la cultura, no podia blanquejar una decisió com aquella”, ha ponderat. A partir d’aquell moment, segons ha destacat, no ha tornat a tenir relació amb la cònsol major, Rosa Gili: “L’endemà mateix em va fer fora del despatx i em va dir que no em volia veure. Des d’aleshores no hi ha hagut cap mena de comunicació”, ha apuntalat, afegint que “soc víctima d’una revenja política i n’estic absolutament convençut”.
“Per convicció personal i per respecte a la cultura, no podia blanquejar una decisió com aquella [la retirada d’una obra de l’exposició ‘Art prohibit’]” – David Pérez
Pérez ha afirmat que, malgrat tot, continuarà exercint com a conseller des del grup mixt i que exigirà que el comú “compleixi les seves pròpies ordinacions”, especialment pel que fa a la transparència i l’accés a la informació. “Només cal entrar a la web del comú per comprovar que les actes de la Junta de Govern no es pengen des del mes de març”, ha esmentat. Qüestionat per possibles accions legals davant els fets ocorreguts, ha assegurat que “ho estic valorant amb els meus advocats” i que l’empresa on treballa “ja ha presentat les seves al·legacions en temps i forma”. “En aquest país encara ha de prevaldre el dret a discrepar i a poder manifestar la pròpia opinió sense ser penalitzat”, ha conclòs.