El PS confirma que David Pérez passa al grup mixt tot argumentant que aquesta és la “millor solució per a tothom”

La reunió ordinària de l’executiva del Partit Socialdemòcrata que va tenir lloc ahir va prendre la decisió que el conseller comunal a Escaldes-Engordany, David Pérez, formi part del grup mixt al comú. De fet, des de la formació argumenten, en un comunicat emès aquest matí, que aquesta és la que consideren “millor solució per a tothom”.
Des del PS posen en relleu que en els darrers mesos Pérez no ha rebut la informació pertinent dels Consells de Comú, “la qual cosa dificulta de manera notable la seva tasca dins la majoria”. A més, en l’escrit en què argumenten la decisió, assenyalen que, a partir d’ara, les accions legals que pugui dur a terme Pérez, “seran a títol personal i quedaran desvinculades del Partit Socialdemòcrata”.
Des de la formació política es vol incidir en el fet que aquesta decisió “no significa que el PS abandoni la majoria comunal del Comú d’Escaldes-Engordany”. De fet, incideixen que és una “mesura provisional i consensuada, adoptada pel bé de totes les parts mentre no es resolgui el procediment en curs”. Amb tot, des del PS mostren “tot el nostre suport” a la consellera Maria Carriço, qui continuarà exercint la seva tasca com a responsable d’Infància i Gent Gran.