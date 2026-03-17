El Comú de Sant Julià defensa que “no va actuar de manera dràstica” amb el tancament dels Jardins de Juberri

Amb la retirada gairebé completa de les escultures de Nicole Grignon, propietària de la majoria de peces dels jardins de Juberri, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha reiterat que la massificació generava “grans inconvenients en una zona residencial”. En aquesta línia, la cònsol menor ha deixat clar que la corporació “no va actuar de manera dràstica” amb el tancament dels jardins i que abans de prendre aquesta decisió es van contemplar altres alternatives que finalment no coincidien amb la voluntat de Grignon.
Així, després de reunir-se amb Grignon i constatar que els seus hereus no es voldrien fer càrrec de les escultures, sumant els inconvenients amb els veïns, a més de no arribar a un acord amb la dona per un possible trasllat a un altre espai o per cobrar una entrada als visitants, el comú va decidir prendre la decisió de fer-les retirar i tancar l’espai.
El comú va proposar el cobrament d’una entrada per reduir la massificació, però Grignon ho va refusar
No obstant això, Cortesao ha remarcat que “no vam posar mai data tot i que el conveni deia tres mesos” i que se li va oferir ajuda per fer el trasllat. Una ajuda que Grignon va refusar, encarregant-se ella de traslladar-les des de principis de gener a diferents espais de casa seva, situada tot just al costat dels jardins.
Amb tot, una vegada recuperat l’espai, la voluntat del comú es reacondicionar-lo “fer-lo més petit i que estigui un altre cop integrat amb la natura i crear un espai públic per als veïns”. Pel que fa a tot el turisme que visitava els jardins, la cònsol ha expressat la voluntat de “redirigir-lo” cap a altres espais de la parròquia com “el camí Macarulla, el camí de la Senyoreta, el Tamarro i Naturland, evidentment”.