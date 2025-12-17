El comú d’Andorra la Vella suspèn temporalment noves autoritzacions de rètols i pantalles lluminoses a l’espai públic

El comú d’Andorra la Vella ha acordat aturar de manera provisional la concessió de noves autoritzacions per instal·lar rètols i pantalles lluminoses a l’espai públic de la parròquia. La mesura s’ha adoptat mentre s’ha revisat la regulació vigent amb l’objectiu d’adequar-la a les condicions actuals.
La corporació comunal ha informat que, en els darrers anys, s’ha constatat un augment progressiu d’aquests suports publicitaris. Davant d’aquesta evolució, s’ha desenvolupat un treball de camp destinat a inventariar les instal·lacions existents, examinant-ne les tipologies, les mides, els elements tècnics i la seva situació administrativa.
Aquest procés d’anàlisi ha permès valorar els efectes de la il·luminació sobre l’entorn, així com la incidència en els residents, els vianants i la circulació, sense deixar de considerar l’activitat econòmica i els horaris d’emissió.
L’estudi impulsat ha analitzat impacte lumínic, característiques tècniques i situació administrativa de les instal·lacions publicitàries existents
A partir de les conclusions obtingudes, el comú ha impulsat una acció de caràcter preventiu que ha inclòs la revisió de l’Ordinació del 19 de desembre del 2012 relativa a la publicitat exterior. La consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, ha indicat que el propòsit ha estat establir criteris més precisos sobre ubicació, dimensions i condicions d’aquestes instal·lacions visibles des de l’espai urbà.
Fins que no s’ha completat l’estudi i no s’han definit els nous criteris reguladors, la suspensió s’ha mantingut vigent. Un cop aprovat el nou marc normatiu, el comú ha previst reprendre l’atorgament d’autoritzacions d’acord amb les disposicions actualitzades.