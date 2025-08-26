El Caldes Festival incorpora el bateria de Blur a una segona edició que creix amb més espais i un nou format familiar

Escaldes-Engordany tornarà a acollir, del 26 al 28 de setembre, la segona edició del Caldes Festival. El certamen, nascut amb la voluntat de dinamitzar el nucli històric i posar en valor els espais patrimonials vinculats a l’aigua termal, es presenta enguany amb novetats i amb l’objectiu de consolidar-se com una cita de referència del calendari cultural. El pressupost és d’uns 60.000 euros i la previsió d’assistència se situa en unes 4.000 persones al llarg dels tres dies.
La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que la pluja va condicionar la inauguració de l’any passat, tot i que “el festival va acabar sent un èxit i va permetre que molta gent descobrís nous espais de la parròquia”. La programació començarà el dijous 25 de setembre amb la projecció d’un documental que mostra el recorregut del projecte Caldes i les actuacions realitzades en aquesta zona, centrat en l’artista Javier Balmaseda. “És una oportunitat per mostrar tot el procés i donar per tancat el projecte Caldes”, ha remarcat la mandatària.
Així doncs, l’activitat pròpiament dita arrencarà el divendres 26 de setembre a la tarda, entre les 18.00 i les 22.00 hores. Continuarà dissabte, d’11.00 a 22.00 hores, i diumenge, d’11.00 a 16.00 hores. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha remarcat que l’oferta “s’adreça a tots els públics i permet ensenyar aquests espais d’una manera lúdica i festiva, amb una programació àmplia pensada per a tota la família, no només per als més petits”.
Entre les actuacions musicals hi figuren Miki Núñez i Alidé Sans, fruit d’una col·laboració amb el Festivalot, el festival de música familiar impulsat per Els Amics de les Arts a Girona, així com tallers musicals amb exmembres de Txarango i una sessió de selecció musical a càrrec de Dave Rowntree, bateria de Blur, qui oferirà un DJ set diumenge al migdia. El coordinador de Music People, Bernat Muntaner, ha remarcat que el projecte “neix d’un concepte familiar que no vol traduir-se només en infantil, sinó en una experiència compartida entre pares i fills” i ha defensat la voluntat de “portar l’oci a horaris diürns sense perdre energia ni qualitat artística”.
Els escenaris s’escamparan per diferents punts del nucli antic: la plaça de l’Església, la qual enguany ja incorpora la nova zona per a vianants; la placeta d’Obac; els jardins de la Borda Gabriel, els quals afegeixen una nova part enjardinada; l’Espai Caldes; la plaça de Santa Anna; el passeig del riu amb la passarel·la, i la placeta del Madriu. També s’ha previst una jornada de portes obertes a la Borda Gabriel, la qual properament acollirà departaments comunals, i que Gili ha descrit com “un espai que havia quedat envellit i que ara és un lloc de pau i de trobada”.
Un altre element destacat serà la ‘Zona Teca’, ubicada a la plaça de l’Església, la qual oferirà ‘food trucks’ amb propostes gastronòmiques variades fins a les 22.00 hores cada dia. El festival també organitzarà un concurs fotogràfic a Instagram amb l’etiqueta #festicaldes, amb premis com una entrada doble per a un concert de gospel i marxandatge del Projecte Caldes.