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El Periòdic d'Andorra
Nou patrimoni artístic a Escaldes-Engordany

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany incorpora un bust de Josep Estadella al seu fons expositiu cedit per la familia

La peça en bronze s'exhibirà des de demà al centre escaldenc i s'integra en la mostra permanent dedicada a l’escultor Josep Viladomat

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany ampliarà des de demà el seu fons expositiu amb un bust en bronze del doctor Josep Estadella i Arnó, una obra de l’escultor Josep Viladomat. La incorporació de la peça s’ha fet possible arran d’un conveni de cessió temporal signat amb la família Estadella Esterri, amb la intermediació de la Societat Andorrana de Ciències.

L’escultura passarà a formar part de l’exposició permanent que el CAEE dedica a Viladomat, un espai que reuneix prop d’una cinquantena de creacions de l’artista. Amb aquesta nova incorporació, el comú d’Escaldes-Engordany amplia el contingut de la mostra i reforça la presència d’una obra vinculada tant al patrimoni artístic com a la memòria històrica de la parròquia.

La cessió temporal s’ha formalitzat amb la família Estadella Esterri i la mediació de la Societat Andorrana de Ciències

La cessió també permet recuperar i donar visibilitat a la figura del doctor Josep Estadella i Arnó, que va mantenir un vincle estret amb Escaldes-Engordany durant la dècada dels quaranta. El metge va viure a la parròquia entre els anys 1942 i 1950 i va tenir una participació destacada en la vida social i comunitària d’aquell període.

Escaldes-Engordany lidera l’increment de població registrat al maig després de sumar 404 residents al seu cens

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