Un nou espai per descobrir la història d’Andorra neix a Auvinyà mantenint una estreta relació amb Carlemany

El poble d’Auvinyà, a Sant Julià de Lòria, va inaugurar aquest dijous a la nit un nou conjunt escultòric dedicat a l’emperador Carlemany, una obra que recrea a mida real la seva llegendària entrada a Andorra pel port de Fontargent, escortat per set andorrans. L’acte va estar presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, i va comptar amb la participació de l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet. La inauguració es va completar amb una actuació musical i un refrigeri compartit amb els assistents.
L’obra, creada pel mestre forjador Jacobo Franco Asensio amb la col·laboració del seu germà Àlex, és la primera escultura eqüestre d’aquestes característiques instal·lada al Principat i passa a formar part del recorregut artístic d’Auvinyà. El promotor del poble d’Auvinyà, Ricard Fiter, va destacar durant l’acte que la voluntat del projecte és retre homenatge a una figura que ocupa un lloc privilegiat en l’imaginari col·lectiu dels andorrans, més enllà del debat històric sobre la seva vinculació amb el país.
«Carlemany és una figura que als andorrans ens agrada molt», va afirmar Fiter, tot afegint que «ens agrada fer-li aquest humil homenatge amb el primer grup escultòric eqüestre que hi ha al país.» També va explicar que la iniciativa va néixer «d’un somni» que, amb el temps, es va convertir en un projecte compartit amb els escultors, i va destacar que el conjunt escultòric reforça Auvinyà com «un lloc no només turístic, sinó també històric», i que el poble es converteix en «un punt més al mapa d’Andorra» tant per als visitants com per als residents que vulguin conèixer millor la història i les llegendes del Principat. «Ja tenim 70 escultures de ferro forjat aquí al poble, i l’última ha estat el nostre gran Carlemany», va incidir.
«Aquest ofici me’l va ensenyar el meu pare. Ara ja no hi és, i moltes vegades, quan em tanco al taller, el recordo i penso en totes les coses que em va ensenyar. És una feina molt personal» – Jacobo Franco Asensio
L’autor del conjunt escultòric va esmentar que porta «més de 20 anys treballant a la forja» i que la seva col·laboració amb Auvinyà va començar de manera gairebé casual, gràcies a Ricard Fiter. «És l’impulsor de tot això. Li agrada molt la història i la porta molt a dins. Em va trobar treballant al carrer, a la forja, i em va explicar que tenia un projecte molt bonic», va recordar.
Pel que fa al monument dedicat a Carlemany, Franco va explicar que la seva elaboració ha requerit aproximadament un any i mig de feina, un procés intens però molt gratificant. «La transformació del ferro és genial», va afirmar. L’escultor també va revelar que la seva professió té un fort component emocional. «Aquest ofici me’l va ensenyar el meu pare. Ara ja no hi és, i moltes vegades, quan em tanco al taller, el recordo i penso en totes les coses que em va ensenyar. És una feina molt personal», va confessar.
En darrer lloc, cal apuntar que Fiter no descarta continuar ampliant el patrimoni artístic del poble. Franco també va avançar que el poble podria continuar ampliant el seu patrimoni escultòric. Segons va explicar, s’estudia la possibilitat de crear un nou conjunt dedicat a un dels primers coprínceps d’Andorra, una iniciativa que completaria el recorregut històric iniciat amb la figura de Carlemany.