Dolsa critica l’augment de la despesa de personal i avisa que el pressupost no s’ajusta a la caiguda d’ingressos

El pressupost del Comú d’Ordino per al 2026 s’ha aprovat amb l’abstenció del conseller de la minoria, Enric Dolsa, en una sessió marcada pel debat sobre l’evolució de la despesa comunal i la previsió de menys ingressos. El document ha fixat un volum global de despesa corrent de 14,83 milions d’euros, un 2,32% més que el 2025, mentre que els ingressos corrents han caigut fins als 7,04 milions, més d’un 20% menys que l’exercici anterior. Aquest desequilibri ha situat el resultat de les operacions corrents en un dèficit de gairebé 7,8 milions d’euros.
És en aquest context que Dolsa ha justificat l’abstenció amb una crítica directa a l’augment de la despesa, especialment la de personal, i ha advertit que el pressupost evidencia un desajust cada cop més gran entre el que entra i el que es gasta. “Si preveiem menys ingressos, no podem tenir les mateixes despeses o incrementar-les”, ha afirmat, reclamant una reflexió col·lectiva sobre el rumb del Comú.
“Si preveiem menys ingressos, no podem tenir les mateixes despeses o incrementar-les” – Enric Dolsa
La comparativa entre els pressupostos del 2025 i del 2026 ha posat de manifest que la despesa de personal ha continuat a l’alça i s’ha situat en 7,36 milions d’euros, gairebé un 3% més que l’any anterior. Al mateix temps, els ingressos vinculats a la construcció han disminuït de manera notable, fet que, segons Dolsa, hauria d’haver comportat una contenció molt més clara de la despesa. “La despesa de personal del comú s’està enfilant de mala manera”, ha insistit, tot reconeixent que els treballadors que ja ocupen un càrrec “s’ho han guanyat”, però advertint que no es pot continuar deixant créixer la massa salarial de la corporació.
D’altra banda, el conseller de la minoria també ha expressat la seva preocupació pel destí de les transferències de capital del Govern, que aquest any s’han situat al voltant dels 9 milions d’euros. Dolsa ha alertat que una part molt important d’aquests recursos, prop del 70 o 80%, s’ha destinat a despesa corrent i no a inversió. En aquest sentit, ha alertat que “l’ingrés més important que té avui el comú és el de la transferència de capital que fa cada any el Govern” i ha considerat preocupant que aquests diners acabin finançant el funcionament ordinari. “El que no podem fer és continuar”, ha remarcat, insistint que cal “parar de fer contractació de personal” i actuar sobre la despesa abans que la situació esdevingui insostenible.
Dolsa remarca que cal “parar de fer contractació de personal” i actuar sobre la despesa abans que la situació esdevingui insostenible
En resposta, la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el president de la Comissió de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, han defensat el pressupost aprovat. Coma ha admès que la despesa corrent ha augmentat, en part perquè moltes inversions dels darrers anys han passat a ser despeses de manteniment i perquè noves obligacions legals han comportat més tasques i més personal. També ha recordat que el creixement de la parròquia ha implicat reforçar serveis com la ludoescola, l’escola bressol o el centre esportiu.
Per la seva banda, Albós ha remarcat que la majoria ja ha anticipat la davallada d’ingressos derivada del nou POUP i ha explicat que la resposta no pot ser immediata. Segons ha exposat, el comú encara ha disposat de marge gràcies a la seva situació financera, però ha calgut començar a contenir la despesa i assumir que, a mitjà termini, probablement s’haurà d’invertir menys per garantir la sostenibilitat del funcionament ordinari. Tant ell com la cònsol han coincidit que el gran repte ha estat i continua sent trobar noves fonts d’ingressos i reduir la dependència de la construcció.