Canillo modernitza la seva estació meteorològica amb tecnologia automàtica i una caseta restaurada

La nova estació permet consultar en temps real variables com la temperatura, la humitat i els valors extrems, millorant la qualitat del registre

Coincidint amb el Dia Mundial de la Climatologia, el Comú de Canillo i el Govern d’Andorra han anunciat l’automatització i la millora de l’estació meteorològica urbana de la parròquia, amb la col·laboració del Servei Meteorològic Nacional. Aquesta actuació representa una actualització significativa d’un equipament pioner al país, ja que l’estiu del 2016 es va posar en marxa a Canillo la primera estació meteorològica urbana manual d’Andorra, amb la participació activa dels joves del Punt Jove de la parròquia.

Fins ara, les dades meteorològiques es recollien de forma manual a la caseta situada a la plaça del telecabina i es compartien a través de la xarxa social X (abans Twitter), fet que va contribuir a la creació d’un nou registre climàtic i a fomentar l’interès per la divulgació científica entre el jovent. Ara, l’estació ha estat equipada amb sensors automàtics que permeten mesurar en temps real variables com la temperatura actual, la humitat relativa, la temperatura del punt de rosada, així com els valors extrems, màxims i mínims, i les mitjanes horàries i diàries. Totes aquestes dades es poden consultar a través del portal web oficial Meteo.ad.

Paral·lelament, s’ha dut a terme un procés de manteniment i restauració de la caseta meteorològica original. Aquesta intervenció ha anat a càrrec del Punt Jove del Comú de Canillo, que ha realitzat les tasques de desmuntatge, polit i repintat, abans de tornar-la a muntar al seu lloc.

La consellera d’Infància, Joventut i Esports del Comú de Canillo, Laura Riba, ha destacat que “aquestes millores ens permetran tenir un registre meteorològic més complet i fiable, ajudant tant als professionals com a la ciutadania a entendre millor els canvis climàtics a la nostra zona”. Per la seva banda, el director d’Energia i Transports del Govern, Carles Miquel, ha remarcat que “continuem desplegant les millors eines per poder difondre la informació a la població i tenir dades reals vinculades a la temperatura i a la humitat també als nuclis urbans”.