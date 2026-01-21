Canillo estudia pujar els preus del Pont Tibetà per evitar que “es massifiqui” i regular l’afluència de visitants

La sessió de Comú de Canillo, celebrada aquest dimecres, ha servit per fer balanç de les xifres del Pont Tibetà i del Mirador del Roc del Quer corresponents a l’exercici 2025. Les dades han estat presentades pel conseller de Promoció Turística i Comercial, Alex Kinchella, qui ha exposat que la facturació total dels dos equipaments s’ha situat el 2025 en 1.932.730,10 euros, una xifra que representa un increment del 14,5% respecte a l’any anterior. Pel que fa al volum de visitants, s’han registrat 167.024 entrades, un 5,4% més que el 2024.
En el detall per equipaments, el Pont Tibetà ha assolit una facturació d’1.551.459,70 euros, amb un augment del 9,6% interanual, tot i una lleugera davallada del nombre d’entrades, les quals han passat a 94.138, un 2,9% menys. En canvi, el Mirador del Roc del Quer ha registrat un creixement més accentuat, amb 381.204,40 euros de facturació, un 40,1% més, i 72.886 entrades, la qual cosa suposa un increment del 18,4%.
Kinchella ha explicat que el 2025 ha estat “un any satisfactori” en termes globals i ha assenyalat que el descens d’entrades al Pont Tibetà s’explica, en part, per un final de temporada marcat per la meteorologia adversa durant els mesos de novembre i desembre. Alhora, el cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, ha destacat que el paquet conjunt del Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer és “el producte que més es ven”, amb un preu actual d’uns 19 euros, mentre que l’entrada individual se situa en 16 euros per al pont i 6 euros per al mirador.
En relació amb la política tarifària, Kinchella ha indicat que, a hores d’ara, “no es preveu un increment general dels preus”, tot i que ha apuntat que s’està analitzant una possible actualització en determinats períodes. En aquest sentit, ha assenyalat que, en temporada alta, especialment entre finals de juliol i principis de setembre, el preu del Pont Tibetà podria augmentar “uns dos euros”, mentre que fora de temporada l’increment podria ser “d’un euro”.
Així, Kinchella ha remarcat que l’objectiu del comú és evitar la massificació de l’equipament i mantenir un volum de visitants al voltant dels 100.000 anuals, tot destacant que “el preu és un factor regulador important”. Així mateix, Alcobé ha indicat que qualsevol ajust tarifari que es pugui aplicar s’està estudiant amb la previsió que sigui “lleugerament per sobre de l’IPC”, tenint en compte que es tracta d’“un producte diferenciador” dins l’oferta turística de la parròquia.