Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon

El Comú de Sant Julià de Lòria rebutja que s’hagi fixat el 8 de març com a data límit per a la retirada de les escultures dels jardins de Juberri i assegura que no s’ha obligat la propietària, Nicole Grignon, a desmantellar l’espai en ple hivern. Així ho ha afirmat el cònsol major, Cerni Cairat en declaracions a aquest mitjà, en resposta a les declaracions fetes per la dona i deixant clar que la corporació no busca cap conflicte amb la propietària de les escultures.
Segons Cairat, la data concreta no s’ha posat mai sobre la taula. “En cap moment li vam dir que el 8 de març els jardins haguessin d’estar tal com estaven abans. Entenem que és materialment impossible desmantellar-ho a l’hivern”, ha assegurat. El cònsol ha explicat que l’únic marc temporal existent és el que recull el conveni signat fa vint anys, el qual preveu un termini de tres mesos en cas que el comú decideixi posar fi al projecte, però ha remarcat que no s’ha volgut aplicar de manera estricta. “Li vam deixar clar que enteníem perfectament que no es pot desmantellar tot en noranta dies i que miraríem de buscar una solució consensuada”, ha explicat.
En aquest sentit, el cònsol lauredià ha insistit que la voluntat del comú no és entrar en conflicte amb la propietària, sinó resoldre una situació que considera insostenible. “Sembla que estiguem en guerra amb aquesta dona i no ha estat mai així”. A més, ha apuntalat que se li va demanar si disposava d’algú que la pogués representar, també a nivell jurídic, per facilitar un diàleg ordenat.
D’aquesta manera, Cairat ha recordat que el problema dels jardins de Juberri ve de lluny i està estretament vinculat a la massificació turística en una zona residencial. Segons ha detallat, l’autorització inicial concedida el 2004 era per a 4.000 metres quadrats de terreny comunal, però amb el pas dels anys l’espai ha crescut fins als 8.000 metres, el doble del permès. “Els jardins han crescut sense control i el que havia de ser un espai verd s’ha acabat convertint en un museu de figures”, ha explicat.
A més, ha assenyalat que moltes de les escultures s’han anat instal·lant sense comunicació prèvia al comú i que, malgrat les limitacions del conveni, l’espai s’ha promocionat turísticament, fet que ha agreujat els problemes de mobilitat, aparcaments irregulars i convivència veïnal.
Pel que fa a les alternatives plantejades, el cònsol ha assegurat que s’han posat diverses opcions sobre la taula, com redimensionar els jardins, mantenir-ne una part com a espai públic per als veïns de Juberri i conservar algunes escultures de valor artístic. També ha indicat que el comú s’ha ofert a ajudar a trobar un espai temporal per ubicar algunes peces mentre es busca una sortida definitiva.
“La nostra intenció era que aquest estiu ja no hi hagués aquella massificació turística en aquest punt, però buscant una sortida digna per a ella”, ha remarcat Cairat. En aquesta línia, ha recordat que la mateixa Grignon va traslladar al comú que els seus hereus no es voldrien fer càrrec del manteniment del jardí, fet que va precipitar la necessitat de replantejar el futur de l’espai.
Finalment, Cairat ha negat rotundament qualsevol intenció urbanística en aquests terrenys. “No es vol construir res als jardins. L’objectiu és recuperar un espai públic compatible amb una zona residencial”, ha conclòs, tot avançant que, arran de la polèmica, el comú tornarà a convocar la propietària per intentar arribar a un acord definitiu.