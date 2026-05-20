Andorra Telecom cedeix un edifici a la plaça de la Germandat perquè la UdA hi traslladi diversos centres de recerca

La Universitat d’Andorra (UdA) i Andorra Telecom han formalitzat un nou conveni de col·laboració per a la cessió d’un espai situat a l’edifici de la plaça de la Germandat, a Sant Julià de Lòria. L’acord dona continuïtat a la relació entre ambdues institucions, iniciada l’any 2010, i reforça la seva aposta conjunta pel desenvolupament del coneixement, la formació i el talent al país. En el marc del conveni, Andorra Telecom cedirà a la Universitat diversos espais d’un edifici de tres plantes i 390 metres quadrats perquè hi pugui desplegar un projecte institucional vinculat a les seves funcions acadèmiques i de recerca.
El rector de la UdA, Juli Minoves, ha explicat que els espais acolliran els secretariats de diversos centres adscrits a la universitat, entre els quals l’Institut Universitari de Recerca en Salut, l’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea, l’Aula Confuci o la Càtedra Camões. Per la seva banda, el director general adjunt d’Andorra Telecom, Cesar Marquina, ha destacat que “aquesta cessió d’espai és una mostra més del nostre compromís amb el desenvolupament del coneixement, la formació i el talent al país”, tot destacant “la voluntat de contribuir al desenvolupament social i professional dels joves mitjançant iniciatives amb impacte real”.