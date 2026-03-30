Andorra la Vella arriba a 9.171 persones amb dret a vot, un increment de 87 electors respecte al setembre del 2025

El cens electoral d’Andorra la Vella continua la seva tendència a l’alça i se situa actualment en 9.171 persones amb dret a vot, segons l’actualització oficial a data 30 de març del 2026. Aquesta xifra suposa un increment de 87 nous electors respecte al tancament del setembre del 2025 (quan n’hi havia 9.084), el que representa un creixement del 0,96% en sis mesos.
En relació amb les eleccions comunals del desembre del 2023, en què el cens era de 8.784 persones, la capital ha sumat 387 nous electors, fet que es tradueix en un augment del 4,4%.
Com és habitual, el cens electoral s’actualitza de manera periòdica cada semestre (els dies 30 de març i 30 de setembre). Amb l’objectiu de garantir la màxima transparència i facilitar la verificació de les dades, les llistes provisionals ja es poden consultar a les pantalles informatives situades a l’exterior de Casa Comuna.
Des del comú d’Andorra la Vella es recomana a tota la ciutadania, especialment a aquelles persones que hagin adquirit la nacionalitat recentment o hagin canviat de domicili, que verifiquin la seva inscripció per assegurar que la informació és correcta.