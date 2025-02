Alcobé pondera que la població de Canillo s’ha elevat fins a les 6.700 persones en el tancament del 2024

En el marc de la reunió de poble de Canillo, celebrada aquest dimarts a l’Auditori del Palau de Gel, el cònsol major de la parròquia, Jordi Alcobé, ha destacat la modificació temporal del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). Aquesta mesura, que tindrà una vigència d’entre sis i set mesos, té com a objectiu reestructurar el creixement urbanístic per garantir la preservació del paisatge i protegir els propietaris que han mantingut les edificacions tradicionals.

Segons Alcobé, la parròquia “no pot continuar creixent com fins ara”, ja que tot i les modificacions realitzades, encara hi ha projectes amb un impacte irreversible. Per aquest motiu, el Comú està elaborant estudis de càrrega turística i ambiental per definir una estratègia basada en la qualitat i no en la massificació.

El creixement sostenible ha estat un altre dels punts clau de la reunió. En aquest sentit, s’han presentat noves mesures per reduir l’impacte ambiental i optimitzar els recursos, com la reestructuració de la recollida selectiva de residus. Aquesta iniciativa preveu la creació de punts de recollida més grans, però menys nombrosos, per millorar l’eficiència del servei. A més, s’ha anunciat una subvenció per a la restauració de murs de pedra seca, tot i que la participació ciutadana en aquest projecte ha estat baixa.

L’increment demogràfic de Canillo ha estat un altre dels temes destacats. La població de la parròquia ha passat de 4.270 habitants el 2014 a 6.700 el 2024, fet que ha generat una major demanda de serveis i infraestructures. Paral·lelament, el turisme també ha experimentat un fort creixement: el nombre de visitants ha augmentat de 300.000 el 2013 a gairebé 693.639 el 2024.

Tot i que la mitjana de pernoctacions per estada ha disminuït, el volum total s’ha incrementat, un indicador positiu per al sector. Actualment, Canillo compta amb aproximadament 7.000 llits hotelers i més de 6.000 allotjaments turístics, una oferta que podria veure’s reduïda amb l’aplicació de la llei Òmnibus.