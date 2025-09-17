Albert Pla se suma una 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella que aposta per la diversitat i noves propostes

Un nou espai escènic, la participació d’Albert Pla i la música com a fil conductor seran les principals novetats de la 67a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella. Una proposta que, impulsada pel comú de la capital amb la col·laboració de l’Ambaixada de França, deixa enrere el model de l’any passat —centrat majoritàriament en produccions locals— per oferir quatre espectacles pensats per a tots els públics. “Ja és difícil sorprendre i aportar novetats, i per això hem volgut sacsejar una mica la temporada. La nostra intenció és que hi hagi opcions per a tots els gustos i creiem que ho hem aconseguit“, ha destacat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, durant la seva presentació.
Així doncs, la temporada començarà el 2, 3 i 4 d’octubre amb la representació de ‘Límits’, de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA). L’espectacle, una obra de creació comunitària, combinarà dansa, música, audiovisuals i teatre per reflexionar sobre les fronteres que imposa la societat. La següent proposta serà el concert-espectacle ‘Albert Pla & The Surprise Band’, el qual tindrà lloc el 15 d’octubre i on l’aclamat artista tornarà a compartir escenari amb el guitarrista Diego Cortés. A més, en aquesta ocasió, també comptarà amb un potent elenc artístic per oferir una posada en escena on la rumba i la crítica social seran les grans protagonistes.
El 6 de novembre serà el torn de ‘Punk.e.s’, una obra en francès que, emmarcada dins de la Saison Culturelle de l’Ambaixada de França, reviurà la història de The Slits, la primera banda britànica de punk formada exclusivament per dones, que va aconseguir controlar la seva imatge al marge de la discogràfica. “L’obra vol arribar a tot tipus de públic, fins i tot aquell que potser no domina el francès, però que podrà seguir el fil de la història gràcies al context visual i musical”, ha apuntat Losada. Finalment, l’11 de desembre es representarà ‘Artemis’, un monòleg musical produït pel Festival Grec que protagonitzarà l’artista barcelonina Mireia Morera. Amb veu i cançons pròpies, Morera narrarà el pas de l’adolescència a la vida adulta a través d’una mirada que es refugia en la ciència-ficció per escapar dels conflictes familiars.
Tots els espectacles es faran a les 20.30 hores al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, excepte el d’Albert Pla, que es traslladarà al Centre de Congressos per motius d’aforament i escenografia.
El públic valora amb un 9 la temporada passada
Durant la presentació, Losada ha posat en valor la bona acollida que va tenir la temporada anterior, en què el públic la va puntuar amb una mitjana de 9 sobre 10. Tot i això, des de la corporació s’ha remarcat que encara costa recollir valoracions després dels espectacles. “Costa que la gent dediqui un moment a opinar, però realment no és una pèrdua de temps: ens ajuda molt a adaptar-nos als gustos del públic”, ha expressat la cònsol menor, qui ha encoratjat els assistents a continuar col·laborant en aquest procés participatiu.