Les empreses familiars generen el 65% del PIB andorrà, però set de cada deu encara no tenen un pla de successió

Les empreses familiars andorranes tenen una trajectòria mitjana de 48 anys, una xifra superior a la registrada en països veïns com Espanya o França. A més, més d’un terç de les companyies del país ja han aconseguit arribar a la tercera generació, un fet que els experts qualifiquen d’“extremament complicat”. Així ho conclou l’estudi Radiografia de l’Empresa Familiar Andorrana, presentat aquest dimarts per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), en el primer informe acadèmic elaborat sobre el perfil de l’empresa familiar al Principat.
El treball, elaborat pel doctor en ciències econòmiques i empresarials i rector honorari de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Corona Ramón, i pel professor dels estudis d’economia i empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Fernando Álvarez Gómez, destaca el pes estructural d’aquest model empresarial a Andorra. Segons les dades recollides, les empreses familiars representen el 65% del PIB andorrà i el 35% de l’ocupació privada, convertint-se en “un pilar sistèmic” de l’economia del país.
L’estudi també revela que el 67,4% dels empresaris considera que la condició d’empresa familiar afavoreix el desenvolupament del negoci. En paral·lel, el 35,7% de les empreses enquestades ja es troben en mans de la tercera generació familiar. Pel que fa a l’estructura accionarial, un 28,6% de les empreses tenen un únic accionista amb el 100% de les participacions, mentre que en un 21,4% dels casos hi ha almenys un accionista amb més del 50% de les accions.
La direcció de les empreses també continua fortament vinculada a les famílies fundadores. En el 83,7% dels casos, el CEO és membre de la família propietària i acumula una antiguitat mitjana de vint anys al capdavant de la companyia. L’informe posa igualment l’accent en la internacionalització i la sostenibilitat. Gairebé el 70% de les empreses assegura tenir una visió internacional, mentre que el 100% afirma estar compromesa amb criteris de sostenibilitat.
Tot i això, l’estudi detecta reptes pendents en la planificació del relleu generacional. El 52,6% de les empreses preveu canvis generacionals durant els pròxims cinc anys i el 51% considera prioritària la successió, però un 71% encara no disposa d’un pla acordat per afrontar-la. Només el 26,3% compta actualment amb un protocol familiar formalitzat.
Finalment, l’anàlisi també destaca la solidesa financera d’aquestes companyies. El 70% de les empreses tenen un endeutament inferior al 10%, una situació que els autors defineixen com “un cas d’èxit”. A més, la meitat de les empreses que ja han arribat a la tercera generació opten per no repartir dividends.