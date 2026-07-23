Els models més recents d’iPhone ja poden contactar amb els serveis d’emergència SOS via satèl·lit d’Apple

Els usuaris d’iPhone 14, o models posteriors, així com d’Apple Watch Ultra 3, ja poden contactar amb els serveis d’emergència en situacions en què no hi ha cobertura mòbil ni connexió Wi-Fi. L’objectiu és que les persones disposin d’un mètode de comunicació alternatiu quan les vies convencionals no estiguin disponibles. «La posada en marxa d’aquest servei contribueix a millorar la seguretat de totes les persones que viuen, treballen o visiten Andorra», ha declarat el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal.
La iniciativa d‘Emergència SOS via satèl·lit és fruit d’un treball coordinat entre Andorra Telecom i el Departament de Prevenció d’Extinció d’Incendis i Salvaments. Aquesta eina integrada al sistema d’atenció a les trucades d’emergència del Principat permet contactar amb els serveis d’emergència trucant al 112 encara que no es disposi de cobertura mòbil ni connexió Wi-Fi.
D’aquesta manera, apareixerà un breu qüestionari a la pantalla del dispositiu que serveix per recopilar informació essencial de la situació i per ajudar els serveis d’emergència a respondre amb més eficàcia. Nadal també ha declarat que Emergència SOS via satèl·lit està disponible tant per als residents que disposin d’un iPhone o Apple Watch compatible com per als visitants que viatgin al país amb dispositius compatibles.
Altrament, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha declarat que la implementació d’aquesta funcionalitat suposa un pas endavant per la modernització del sistema d’emergències i destaca el següent: «Aquest projecte ens permet continuar avançant en la preparació del futur servei CNE 112 (Centre Nacional d’Emergències), incorporant noves tecnologies que ajudaran a millorar la resposta davant situacions d’emergència, especialment en entorns on no hi ha cobertura mòbil».