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Servei d'Emergències

Els models més recents d’iPhone ja poden contactar amb els serveis d’emergència SOS via satèl·lit d’Apple

L'eina permet trucar al 112 encara que no es disposi de cobertura ni Wi-Fi i està disponible tant per als residents com per als visitants

Els usuaris d’iPhone 14, o models posteriors, així com d’Apple Watch Ultra 3, ja poden contactar amb els serveis d’emergència en situacions en què no hi ha cobertura mòbil ni connexió Wi-Fi. L’objectiu és que les persones disposin d’un mètode de comunicació alternatiu quan les vies convencionals no estiguin disponibles. «La posada en marxa d’aquest servei contribueix a millorar la seguretat de totes les persones que viuen, treballen o visiten Andorra», ha declarat el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal.

La iniciativa d‘Emergència SOS via satèl·lit és fruit d’un treball coordinat entre Andorra Telecom i el Departament de Prevenció d’Extinció d’Incendis i Salvaments. Aquesta eina integrada al sistema d’atenció a les trucades d’emergència del Principat permet contactar amb els serveis d’emergència trucant al 112 encara que no es disposi de cobertura mòbil ni connexió Wi-Fi.

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D’aquesta manera, apareixerà un breu qüestionari a la pantalla del dispositiu que serveix per recopilar informació essencial de la situació i per ajudar els serveis d’emergència a respondre amb més eficàcia. Nadal també ha declarat que Emergència SOS via satèl·lit està disponible tant per als residents que disposin d’un iPhone o Apple Watch compatible com per als visitants que viatgin al país amb dispositius compatibles.

Altrament, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha declarat que la implementació d’aquesta funcionalitat suposa un pas endavant per la modernització del sistema d’emergències i destaca el següent: «Aquest projecte ens permet continuar avançant en la preparació del futur servei CNE 112 (Centre Nacional d’Emergències), incorporant noves tecnologies que ajudaran a millorar la resposta davant situacions d’emergència, especialment en entorns on no hi ha cobertura mòbil».

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