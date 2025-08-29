L’Andorra Cycling Masters reunirà a Vingegaard, Pogačar, Roglič i Del Toro en un esdeveniment únic al territori

Isaac del Toro, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar i Primož Roglič es veuran les cares en la nova competició Andorra Cycling Masters. Un torneig que se celebrarà el 19 d’octubre i que comptarà no només amb un format totalment diferent, sinó que també donarà a conèixer la faceta més personal dels esportistes. “Estem acabant de dissenyar el format, però serà totalment diferent. No serà una competició de sortida i meta, sinó que intentarem que durant el temps que competeixin ells quatre passin coses, que hi hagi certs sistemes de puntuació, d’esprints, intermediaris, entre altres“, ha explicat el director general, Alfonso García-Valenzuela. A més, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha esmentat que, a banda de la prova, també hi haurà animacions i es crearà un documental que apareixerà en les principals plataformes esportives.
Ciclisme, entreteniment i projecció internacional. Aquests són els tres factors que s’han volgut combinar en la que serà, en principi, la primera i darrera edició de l’Andorra Cycling Masters. “Aquesta és una idea molt innovadora, sortia dels formats originals, retornava al ciclisme a l’estat pur i en un format molt espectacular”, ha apuntalat Torres. Incidint en el fet que no es vol una repetició, ha mencionat que també es crearà el documental com un format per ‘one-shot’ per ensenyar la part més personal dels esportistes.
És un projecte que s’ha gestat des d’Andorra Turisme al 100%, amb la col·laboració de Wakai, per part de Wap Media Group, i d’IPG Mediabrands, que també forma part de les campanyes de turisme internacionals de l’entitat. “Més enllà de la gent que pugui vindre en aquell propi cap de setmana, el que ens interessa molt és la difusió que se’n farà amb el documental”, ha concretat, afegint que es vol continuar donant a conèixer que Andorra és un territori “conegut, que inspira confiança i és un territori d’acollida”.
Jordi Torres, Javier Guillén i Sergi González, aquest matí. | Marvin Arquíñigo
Durant la presentació no s’han donat detalls del circuit interurbà, ni del format, ja que encara s’està acabant de concretar. El que si s’ha confirmat és que hi haurà una cronoescalada i un critèrium. “La nostra vocació és clara: internacionalitzar la imatge d’Andorra com a territori ciclista i destí turístic al llarg de l’any. Un territori on es viuen i es comparteixen grans emocions esportives, i on l’esport és sinònim de turisme, salut i qualitat de vida”, ha mencionat Torres. Coincidint amb les seves paraules, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que veuen la cita com una oportunitat per arribar als mercats que normalment no arriben.
L’entrada d’IPG Mediabrands Entretainment farà que el projecte audiovisual esdevingui “una referència tant en l’àmbit audiovisual com en l’esportiu, com a generador de relats i vehicle de connexió amb grans audiències”, ha al·legat García-Valenzuela. Per la seva banda, Wakai creu que “l’Andorra Cycling Masters canviarà el món del ciclisme per sempre”. “Com a productora, ens apassiona formar part de projectes innovadors, ambiciosos i que marquen un abans i un després, i aquest n’és un d’ells”, ha revelat el CEO David Quintana.
Finalment, s’ha confirmat que el documental posarà en valor la història esportiva i cultural d’Andorra des dels anys 60 fins avui, destacant elements clau com la xarxa de més de 20 ports de muntanya o iniciatives com el Bici Lab, que atrauen cada any tant ciclistes professionals com aficionats. Aquest s’estrenarà a finals del mes de desembre d’enguany.
Vídeo teaser Andorra Cycling Masters. | Andorra Turisme