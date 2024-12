Victòria de renom del BC MoraBanc en una pista invicta (107-111)

El MoraBanc Andorra s’ha endut una grata sorpresa en la seva més que difícil visita a Manresa. Perquè semblava que, fins ara, cap equip podia trencar la barrera del Baxi en una pista que s’havia convertit en tot un fortí. Però els homes de Lezkano ahir van estar a l’alçada. Ho van fer travessant un inici de xoc complicat, on els del Bages anotaven amb més facilitat, però en uns primers 10 minuts intensos d’intercanvi de cops. El MoraBanc trobava solucions al davant, sobretot quan la pilota sortia de les mans de Jerrick Harding o de Nikos Chougkaz, fet que permetia una disputa de tu a tu davant els locals. Superats l’equador, els homes d’Ocampo aconseguien un petit avantatge front els blaus, fent vàlides les sensacions vistes sobre la pista d’ambdós equips (marcador de 18-13 al minut 7).

Amb la sortida de Sekou Doumbouya es refermava la potència al davant, aconseguint 5 punts consecutius per empatar el lluminós al minut 8 (22-22). El primer assalt acabava amb un resultat prou just i igualat, empat a 26. El segon període es reanudaria com el primer, amb el Baxi Manresa portant la iniciativa i sostraient de nou un petit coixí superats els 13 minuts de joc: 37-32. Harding i Chougkaz continuaven amb el seu show individual i aguantant al MoraBanc, molt ben acompanyats, val a dir, per la bona direcció de Nikola Radicevic. Baixant al fang es com s’aturava la defensa i el joc fluid dels locals, de manera que enfortint la defensa, els de Lezkano van capgirar el marcador (39-40). De manera que amb les consignes clares i veient que la pissarra funcionava, la tònica passava ara perquè el MoraBanc Andorra dominés el ritme i també el resultat, (39-46 passats el quart d’hora).

L’entrada de nou al parquet de Sekou va ser explosiva, amb un triple per catapultar i posar així el màxim d’avantatge a 10 punts dels visitants, i provocant alhora el temps mort dels mateixos (minut 17, 41-51). Posant boles a dins la zona, el Baxi provocava la tercera falta de Felipe Dos Anjos, moment d’inflexió per no caure al parany i perdre la bona direcció. Fet que es compliria amb un Chumi que ampliava a 11 la màxima i la sensació de que el partit estava exactament on volíen els andorrans. Els primers vint minuts finalitzaven amb una darrera cistella del Manresa per deixar en 10 la diferència al descans (49-59).

A diferència dels dos primers quarts, els pirenacis sortirien millor per encarar la segona fase, capitanejat, com no podia ser d’altra forma, per l’MVP del duel i potser de la jornada, Derrick Harding (52-68 en el minut 23). Els tricolors s’anaven sentint més i més còmodes, mentre el Baxi Manresa es començava a desinflar i veures cada cop més superat. Així, Harding castigava de nou des de la línia exterior i apareixia llavors el grec amb un 2+1 de caràcter per col·locar una impresionant avantatge de 21 punts al minut 25, (55-76), i per decantar en gran mesura la balança del xoc.

Amb no molt temps per davant, Saint-Supery es va posar la capa de superheroi i a tot el Nou Congost a l’esquena per fer-los reaccionar amb un parcial de 7-0 que va fer detenir naturalment el joc als de Natxo Lezkano (minut 27, 64-79). La reacció local arribava, i calia estar a l’alçada, restaven encara minuts i el partit no estava ni molt menys decidit. Obasohan, el qual sumava 4 faltes, apareixia per agafar el relleu de Saint-Supery i tancava el tercer quart amb un resultat més ajustat de 75-87. El darrer quart es presentava clau, i el MoraBanc n’era conscient. Felipe Dos Anjos, esmaixava tota bola que li arribava i finalitzava amb 15 punts, una gran actuació per esdevenir el referent de l’atac dels de Lezkano (76-91).

Un nou parcial de 7-0 a favor del Manresa va fer parar el joc al coach del MoraBanc, i un marcador de 0-3 en faltes també era perillós de cara a afrontar la recta final del partit (83-91 al minut 83). Això desencadenava una autèntica batalla a pista a falta de menys de 6 minuts per acabar, amb un MoraBanc Andorra aguantant com podia mentre que el Baxi aconseguia recuperar el seu estil de joc que tants bons resultats els hi ha donat fins ara. Les dinàmiques feien passar una mala jugada als visitants, perquè el Congost ho veia encara possible de remontar.

Rafa Luz va posar la calma que necessitaven els blaus, l’actuació del brasiler (sumant 10 assistències) va ser clau. A tot això, Baxi Manresa despertava com un coet, anotant triples a tort i a dret, i el partit se’n anava a un cara o creu pel final. A 3 punts punts es van posar els locals per posar la por al cos, però Harding aguantava el ritme sumant atac darrere atac. L’americà queia al terra i sumava des del tir lliure, amb tota la seva antiga afició, val a dir, escridassant-lo i dient-li de tot menys bonic, però a Jerrick no li tremolava el canell. El final va ser sòlid del conjunt de Lezkano, que va saber tancar el rebot dels tirs que errava un rival que ja es trovaba desbordat, i lligant així una victòria de gran valor (107-111), la cinquena del curs.