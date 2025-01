Verdú suma el seu sisè top 10 a Adelboden

L’esquiador andorrà Joan Verdú ha assolit avui una destacada 8a posició a la prova de gegant de la Copa del Món disputada a Adelboden. Amb un temps total de 2:29.67, Verdú ha finalitzat a 2.12 segons del guanyador de la cursa, el suís Marco Odermatt, qui s’ha imposat amb un registre de 2:27.55. Aquest resultat permet a Verdú sumar el seu sisè top10 en el circuit mundial, consolidant-se com un dels grans noms de l’esquí alpí andorrà.

El podi ha estat dominat per Odermatt, acompanyat pel també suís Loic Meillard, segon a +0.20, i l’italià Luca De Aliprandini, tercer a +0.69.

Verdú ha començat amb força, situant-se 6è després de la primera mànega amb un temps de 1:16.08, a només +0.93 del millor registre, marcat per Loic Meillard (1:15.15). Aquesta bona actuació li ha permès estar per davant de figures destacades com l’eslovè Zan Kranjec i el noruec Alexander Steen Olsen.

“Molt content, ha estat dura, no és una pista fàcil, és exigent i, a banda d’un parell d’errors, crec que globalment ha estat molt, molt bé”, ha declarat Verdú al final de la primera mànega. “Estava un punt marcat, no he pogut fer les línies que tant m’agraden, però tot i així m’he sabut adaptar bastant bé”.

La segona mànega d’Adelboden ha estat especialment exigent, amb nombrosos esquiadors quedant fora de cursa. Verdú ha marcat el 19è millor registre d’aquesta mànega, amb un temps de 1:13.59, quedant a +1.90 del millor temps, aconseguit per Luca De Aliprandini (1:11.69).

L’andorrà ha destacat la dificultat de la pista “és una pista molt, molt física, molt difícil, amb un mur final que possiblement sigui el més difícil de tota la Copa del Món. A la segona mànega he arribat KO físicament i m’ha costat molt. És aquesta la part que hem de millorar. Si no, la resta de la carrera crec que és molt correcta”.

Tot i les dificultats físiques, Verdú es mostra satisfet amb el seu rendiment general “globalment he fet una molt bona carrera, amb algunes parts molt, molt bones, i altres que cal millorar, però en general estic satisfet. La meva temporada ha estat una mica complicada per tema lesions, amb alts i baixos, però avui he obtingut un resultat sòlid. Sé que puc estar entre els millors. S’està construint alguna cosa molt sòlida i estic content d’agafar aquests bons resultats”.

Aquest 8è lloc s’afegeix als altres èxits de la seva carrera a la Copa del Món, on ha aconseguit sis top10. Els més destacats inclouen el tercer lloc a Val d’Isère, el segon a Saalbach i el cinquè a Alta Badia. Aquesta temporada, Verdú ha estat 7è a Val d’Isère i avui ha reafirmat la seva solidesa a Adelboden.

Amb els 84 punts que acumula, Joan Verdú es posiciona 20è a la classificació general de gegant de la Copa del Món. La propera prova tindrà lloc a Schladming el 28 de gener, abans de les competicions a Kranjska Gora, Hafjell i Sun Valley, on l’andorrà buscarà mantenir-se entre els millors del món.