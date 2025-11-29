Verdú assegura no haber-se «adaptat gens» en la primera mànega del gegant de la Copa del Món

“Dia complicat, sobretot a la primera mànega, que no m’he adaptat gens”, ha afirmat Joan Verdú en valorar la seva actuació al gegant de la Copa del Món disputada divendres al vespre a Copper Mountain, als Estats Units. L’andorrà ha explicat que a la segona baixada “he canviat un parell de coses que m’han funcionat molt millor” i que malgrat un error important “és bastant probable que hagués guanyat la mànega”. Verdú ha destacat que aquest resultat li aporta “més confiança” i ha remarcat: “Si el nostre pitjor dia fem setzens a la Copa del Món, sabem que tenim molt marge de millora”.
El responsable de l’equip elit, Juan Lago, també ha valorat positivament la progressió: “Estic content amb el resultat d’avui perquè forma part d’un procés”. Segons ha dit, l’equip encara s’adapta a un nou material després de més de deu anys amb la mateixa marca, un canvi que considera “qüestió de temps”. Lago ha assegurat que Verdú “està treballant molt bé i està esquiant molt bé”, i que s’estan apropant “al nivell òptim” que busquen.
En la vessant estrictament esportiva, Verdú ha finalitzat en 16a posició amb un temps total de 2:32.99, a 2.01 segons del guanyador, l’austríac Stefan Brennsteiner (2:30.98). El podi l’han completat el noruec Henrik Kristoffersen (+0.95) i el croat Filip Zubcic (+1.00).
A la primera mànega, l’andorrà ha registrat el 26è temps amb 1:15.65, a 2.38 del millor parcial, també de Brennsteiner (1:13.27). A la segona mànega, sortint quart per la inversió d’ordre, ha marcat el millor temps provisional en creuar la meta, fet que l’ha impulsat fins al 16è lloc definitiu.
Amb aquest resultat, Verdú afegeix 15 punts als 22 obtinguts a Sölden —on va ser 12è el 26 d’octubre— fins a un total de 37 punts, que el situen 13è a la classificació general de gegant de la Copa del Món.
La pròxima prova del calendari serà a Beaver Creek, també als Estats Units, el diumenge 7 de desembre, amb primera mànega a les 18.00 hores i segona a les 21.00 hores, hora andorrana.