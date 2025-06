Esdeveniment esportiu de referència

Més de 4.100 participants es donaran cita aquest cap de setmana per a la novena edició de la Spartan Race

La cursa, ja plenament consolidada al país, preveu augmentar la presència local i continuar creixent en impacte econòmic i projecció internacional

Encamp es prepara per rebre aquest cap de setmana la novena edició de la Spartan Race, una prova que enguany reunirà 4.124 participants i que es consolida com un dels esdeveniments esportius de referència al calendari d’estiu. Malgrat que les xifres són inferiors a les de l’any passat —quan es van superar els 5.500 inscrits—, tant el Comú d’Encamp com Andorra Turisme i l’organització es mostren satisfets amb la trajectòria de la cursa i el seu impacte a la parròquia.

Un dels objectius d’aquesta edició és augmentar la participació local. “Tenim un 3% d’inscrits d’Andorra. Pot semblar poc, però representa un increment del 50% respecte al 2023, que en va tenir el 2%“, ha destacat el director de Spartan Espanya i Andorra, Ángel Sanz. Això es tradueix en uns 140 participants locals, amb la vista posada a assolir els 300 de cara a la desena edició. Pel que fa a les nacionalitats dels participants, el 53% prové de l’Estat espanyol —un percentatge lleugerament inferior al d’edicions anteriors— i el 44% restant correspon a d’altres països.

El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, ha assegurat que la cursa compta amb el suport del teixit local: “Comerciants i veïns estan contents i volen rebre els espartans”. Per sisè any consecutiu, l’esdeveniment tindrà lloc al centre de la vila, una aposta que, segons el conseller d’Esports, Nino Marot, reforça l’estratègia de posicionar Encamp com a parròquia esportiva. Una decisió que inicialment generava dubtes dins l’organització, però que ha acabat essent “una de les millors decisions”, segons Sanz. “Cada edició és millor i completament diferent. Ens hi trobem molt bé, i el públic andorrà ens fa sentir com a casa”, ha dit.

La programació de curses començarà divendres amb la Spartan Kids, en què uns 700 alumnes d’Encamp i del Pas de la Casa participaran en el recorregut adaptat per a infants. Dissabte tindrà lloc la Spartan Beast (21 km i 30 obstacles) i l’Ultra (50 km i 60 obstacles), mentre que diumenge serà el torn de la Sprint (5 km i 20 obstacles) i la Super (10 km i 25 obstacles).

Pel que fa a la participació femenina, aquesta continua augmentant, especialment en les proves més exigents. Segons Sanz, les dones representen un 21% del total d’inscrits, amb presència destacada del 8% a l’Ultra i del 30% a la Sprint. “Cada edició és una experiència única: el traçat, la climatologia i l’ambient fan que cap any sigui igual”, ha destacat.

Enguany, la meta s’instal·larà a l’aparcament del Prat de l’Areny, a causa de les obres al pàrquing de Sant Miquel, on també s’ubicarà el ‘village’ amb cinc restauradors locals. Pel que fa a la mobilitat, Marot ha recordat que hi haurà afectacions puntuals al trànsit i que es tornaran a habilitar zones com la rotonda del Dallaire i el Funicamp per reforçar l’aparcament.

Des d’Andorra Turisme, el director general Betim Budzaku ha subratllat la importància de la Spartan en l’estratègia de desestacionalització del turisme. “Fa 10 anys era impensable organitzar esdeveniments fora de l’hivern. Ara treballem per tenir activitat els 365 dies de l’any”, ha afirmat Budzaku ha destacat també els bons resultats de satisfacció dels participants, amb una puntuació mitjana de 8 sobre 10, i un impacte econòmic creixent, que ha passat de 1,7 milions d’euros el 2023 als 2,2 milions el 2024. L’aportació d’Andorra Turisme a l’esdeveniment és de 90.000 euros.

Objectiu: una desena edició amb novetats

De cara a la desena edició, Sanz ha avançat que ja treballen en noves propostes. “Encara hem de veure com encaixar-les, perquè no tot és possible i no volem generar molèsties a la parròquia”, ha apuntat. Algunes de les idees sobre la taula inclouen portar atletes d’elit o organitzar una cursa exclusiva per a guanyadors d’edicions anteriors. “Volem que sigui una gran festa compartida entre organització, participants i ciutadania”, ha conclòs.