Un “primer pas” tot i quedar-se a la mateixa distància del descens que del play-off

La tercera derrota consecutiva, ahir davant la Ponferradina, deixa l’FC Andorra mantenint la desena posició i tenint a la mateixa distància el descens que la zona de play-off. Així, tant del 17è –el Sestao amb 23 punts– com del cinquè –el Nàstic amb 33 punts–, els tricolor es troben a cinc punts. Tot i això, el primer partit de ‘Beto’ Company com a interí els ha servit de primera passa per a recuperar la identitat. “Com vaig dir a la prèvia, havíem de recuperar la identitat que ha tingut aquest club, la qual l’ha portat al futbol professional. Evidentment el resultat no és positiu, però guanyem una manera de fer“, va dir el tècnic ahir en la roda de premsa posterior al duel.

En aquest sentit, el de Valls va reconèixer que van reajustar peces per fer aquesta primera passa: “Hem intentat plantejar situacions en les quals som combinatius, agressius, amb la línia defensiva avançada, etc. […] Crec que aquest és el camí que ha de portar l’equip a lluitar per entrar al play-off“. Més al detall, l’entrenador va deixar clar que els hagués agradat plasmar tot el fet durant la segona meitat, en la qual “hem estat molt més a prop del gol, però ens han faltat petits detalls que marquen la diferència i la tranquil·litat de saber jugar les últimes accions per fer gol”.

Qüestionat, en relació amb això, per la manca de contundència i d’encert en atac, Company va assegurar que a l’FC Andorra “tenim tres davanters molt bons: ‘Lauti’ de León, Manu Nieto i ‘Berto’ Rosas, a més d’algú que pot jugar a la posició i jugadors de segona línia que també tenen gol”. “No es tracta de buscar el gol al mercat, el tenim a casa”, va asserir, afegint que “és una qüestió de joc, de continuar millorant i insistint perquè som a temps de tot”.

Martí Vilà sent atès pel fisioterapeuta abans de sortir substituït. | Luis de la Mata

Envers l‘arribada d’Oriol Busquets, el tècnic tricolor va assenyalar que el volen com un jugador que ordeni l’11. “Permetrà que se’ns ordenin una mica les peces“, va dir, posant d’exemple que Sergio Molina podrà jugar a la seva posició “idònia”, la de mig centre, tot i haver fet com a pivot “una primera volta espectacular”. En darrer lloc, de cara el partit de Copa Catalunya del dimecres davant el Nàstic, Company no va tancar la porta a canvis d’esquema tenint en compte que “la prioritat és la lliga”.

La segona pitjor dinàmica

Des de la patacada a Vigo, l’FC Andorra encadena la segona pitjor dinàmica del grup de la Primera Federació en els darrers cinc matxs, amb quatre derrotes i una victòria, només superat –de forma negativa– pel Lugo, amb quatre derrotes i un empat. També s’hi troba l’Osasuna Promesas –3D/1E/1V–, l’Amorebieta –2D/3E–, el Sanse –1D/3E/1V– i el pròxim rival dels pirenaics aquest cap de setmana (17.30 hores), l’Ourense –1D/3E/1V–.