Primera RFEF

Un penal de Lautaro al minut 87 dona la victòria a l’FC Andorra en un partit de màxima exigència contra l’Osasuna

Els tricolor sumen la 14a victòria de la temporada després d'un duel igualat i aprofiten la superioritat numèrica per decidir a les acaballes

L’FC Andorra ha aconseguit aquest dissabte la 14a victòria de la temporada després d’imposar-se per la mínima a l’Osasuna Promesas (0-1), en un partit que l’entrenador Beto Company ja havia advertit que seria de màxima dificultat. El triomf ha arribat en el minut 87, gràcies a un penal transformat per Lautaro, que ha estat el gran protagonista d’un duel on els punts eren més necessaris que mai.

Company havia assenyalat en la prèvia la importància de mantenir la porteria a zero en els primers 20 minuts i de portar la iniciativa del joc. Tot i algunes dificultats en aquest segon objectiu, l’Andorra ha arribat al descans sense encaixar cap gol. De fet, als vuit minuts de joc, Xabi Huarte ha marcat per als navarresos aprofitant una pilota solta després d’un refús defectuós d’Alende, però la linier ha anul·lat el gol per fora de joc posicional.

La possessió i el domini del partit s’han repartit inicialment, però a partir del minut 18, els tricolors han aconseguit controlar el ritme i han estat més sòlids en totes les línies, generant diverses arribades. Tot i això, la falta d’encert en la definició ha tornat a ser una constant.

Al minut 37 ha arribat la primera acció polèmica: Mauro ha vist la targeta vermella directa per una dura entrada sobre Álvaro Martín en una acció de disputa. Just abans del descans, Manu Nieto ha disposat de la millor ocasió del primer temps, després d’una bona passada de Dani Villahermosa, però el seu xut ha sortit desviat.

En la represa, l’Andorra ha aprofitat la superioritat numèrica i ha intensificat el seu domini fins al minut 62, moment en què el ritme del partit ha decaigut. L’Osasuna Promesas, tot i estar amb un jugador menys, ha intentat alguna acció ofensiva sense generar perill real.

Manu Nieto ha estat molt actiu i ha disposat de dues bones oportunitats consecutives al minut 74, totes dues neutralitzades per la defensa rival. També Molina ha estat a punt de marcar en una rematada desviada un minut després. En el tram final, l’Andorra ha intensificat la pressió: Álvaro Peña (77′), Juanda (80′) i Lautaro (81′) han tingut ocasions per inaugurar el marcador, però sense èxit.

Finalment, al minut 85, Álvaro Peña ha recuperat una pilota en zona avançada i ha filtrat una passada per a Lautaro, que ha provocat un penal. El mateix Lautaro ha assumit la responsabilitat i ha transformat la pena màxima per establir el definitiu 0-1, donant tres punts vitals a l’Andorra.