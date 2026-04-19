Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment del partit entre el MoraBanc Andorra i el UCAM Murcia. | @Morabanc Andorra
Elena Hernández Molina
Bàsquet - ACB

Tabak defensa l’actitud del MoraBanc i afirma que “no ens estem abaixant els pantalons” tot i la manca de victòries

El tècnic tricolor, qui fa una crida a la calma, admet desconnexions puntuals i subratlla la necessitat de créixer en consistència defensiva

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, ha fet una crida a la calma després de la derrota contra el UCAM Murcia i ha volgut deixar clar que l’equip manté l’ambició intacta. “No ens estem rendint, no ens estem baixant els pantalons”, ha assegurat amb contundència, tot reafirmant el compromís del grup fins a final de temporada.

El tècnic ha situat el punt d’inflexió del partit en el tram final del tercer quart, en què l’equip ha patit diverses desconnexions. “És on el partit s’ha trencat, hem comès diversos errors ingenus”, ha explicat, tot afegint que aquestes errades, combinades amb algunes decisions arbitrals que no ha acabat d’entendre en directe, han acabat penalitzant el rendiment de l’equip.

Tabak ha insistit que aquest tipus de moments de desconcentració no són nous i que es repeteixen en diversos partits. “Sempre tenim dos o tres minuts amb fallades bàsiques, i aquí ens han castigat”, ha remarcat. En aquest sentit, ha posat el focus en la diferència en els tirs lliures com un dels factors determinants del resultat final.

“Estem jugant contra el tercer de la lliga, dels millors en defensa i amb gran capacitat anotadora” – Žan Tabak

Tot i la derrota, el tècnic ha volgut contextualitzar el rival. “Estem jugant contra el tercer de la lliga, no contra qualsevol equip”, ha recordat, en referència al nivell del Murcia, un conjunt que ha qualificat “d’un dels millors en defensa i amb gran capacitat anotadora”. Malgrat tot, ha valorat positivament que l’equip hagi estat capaç de competir durant tot el partit.

Un dels aspectes que més ha destacat és la capacitat ofensiva del MoraBanc, tot i el resultat. “Estem anotant 90 punts. Quants n’hem d’anotar per guanyar?”, s’ha preguntat, evidenciant que el problema no rau en l’atac, sinó en la consistència defensiva. “No podem haver de fer més de 100 punts per guanyar, necessitem fer-ho millor al darrere”, ha afegit.

Finalment, Tabak ha volgut posar en valor l’actitud del grup des que disposa de tota la plantilla, assegurant que l’equip sempre ha competit i ha lluitat, i ha reiterat el seu compromís personal per continuar exigint el màxim als jugadors. “Seguirem empenyent, amb ànim i motivació, fins al final de temporada”, ha conclòs.

Tabak destaca la necessitat de mostrar un gran nivell davant un Murcia “molt físic i amb moltes amenaces en atac”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
SIPAAG i SEP exigeixen conèixer els criteris de classificació salarial de Funció Pública: “Volem saber les regles del joc”
Reserva d’esmena de Concòrdia pels contractes d’Andorra Turisme: “S’està amagant quant s’està gastant el Govern”
Una nova plataforma irromp dins d’un mercat que funciona de manera “massa improvisada” en la cerca d’habitacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Marc Cardona decanta un duel intens i dona tres punts d’or a un FC Andorra consistent davant el Reial Valladolid
  • Esports
El MoraBanc Andorra cau davant el Murcia després de cedir a la segona part davant el gran encert visitant (89-95)
  • Esports
Manso avisa que el duel contra el Valladolid és “molt complicat” i situa la permanència com a objectiu prioritari
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu