Tabak defensa l’actitud del MoraBanc i afirma que “no ens estem abaixant els pantalons” tot i la manca de victòries

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, ha fet una crida a la calma després de la derrota contra el UCAM Murcia i ha volgut deixar clar que l’equip manté l’ambició intacta. “No ens estem rendint, no ens estem baixant els pantalons”, ha assegurat amb contundència, tot reafirmant el compromís del grup fins a final de temporada.
El tècnic ha situat el punt d’inflexió del partit en el tram final del tercer quart, en què l’equip ha patit diverses desconnexions. “És on el partit s’ha trencat, hem comès diversos errors ingenus”, ha explicat, tot afegint que aquestes errades, combinades amb algunes decisions arbitrals que no ha acabat d’entendre en directe, han acabat penalitzant el rendiment de l’equip.
Tabak ha insistit que aquest tipus de moments de desconcentració no són nous i que es repeteixen en diversos partits. “Sempre tenim dos o tres minuts amb fallades bàsiques, i aquí ens han castigat”, ha remarcat. En aquest sentit, ha posat el focus en la diferència en els tirs lliures com un dels factors determinants del resultat final.
Tot i la derrota, el tècnic ha volgut contextualitzar el rival. “Estem jugant contra el tercer de la lliga, no contra qualsevol equip”, ha recordat, en referència al nivell del Murcia, un conjunt que ha qualificat “d’un dels millors en defensa i amb gran capacitat anotadora”. Malgrat tot, ha valorat positivament que l’equip hagi estat capaç de competir durant tot el partit.
Un dels aspectes que més ha destacat és la capacitat ofensiva del MoraBanc, tot i el resultat. “Estem anotant 90 punts. Quants n’hem d’anotar per guanyar?”, s’ha preguntat, evidenciant que el problema no rau en l’atac, sinó en la consistència defensiva. “No podem haver de fer més de 100 punts per guanyar, necessitem fer-ho millor al darrere”, ha afegit.
Finalment, Tabak ha volgut posar en valor l’actitud del grup des que disposa de tota la plantilla, assegurant que l’equip sempre ha competit i ha lluitat, i ha reiterat el seu compromís personal per continuar exigint el màxim als jugadors. “Seguirem empenyent, amb ànim i motivació, fins al final de temporada”, ha conclòs.