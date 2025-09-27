Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Aina Padilla i Paulo Domingues, avui a Pontevedra. | FAndKarate
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Karate

Moreira cau a primera ronda i Domingues a la segona en l’obertura de la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate

L'actuació andorrana en aquesta cita la clourà demà Aina Padilla en kumite cadet -47kg, categoria en la qual parteix amb opcions bastant destacades

Pontevedra ha estat escenari avui de l’inici de la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate, en la qual Silvio Moreira no ha pogut passar de primera ronda. El karateka andorrà s’ha enfrontat amb Luis Fernando Agostini, del Kumo Sport (Madrid), en un primer enfrontament molt ajustat i que ha acabat amb el marcador de 2-3 favorable al representant del club espanyol.

La nota positiva ha estat Paulo Domingues, qui ha pogut superar una primera ronda amb molta claredat. El representant del club Karate Xavi Andorra s’ha imposat a Iago Cholvi per 4-0. Ja a la segona ronda, el tricolor no ha pogut continuar amb les bones sensacions i ha quedat eliminat davant Ivan Rodríguez.

Aquest diumenge serà el torn de la representació andorrana femenina, amb Aina Padilla competint en kumite cadet -47 kg, categoria en la qual parteix amb opcions destacades gràcies a la seva cinquena posició en el rànquing estatal.

Comparteix
Notícies relacionades
Spartan Race, Josep Marticella, Internova Turisme i Iain Archer, entre els guardonats per l’Skal Club Andorra
L’FC Andorra torna a fer un magnífic exercici de personalitat i marxa de Santander amb els tres punts (1-2)
Xavi Cardelús remunta i finalitza la primera cursa del gran premi de MotorLand amb una setena posició

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra guanya amb suspens al BAXI Manresa i s’endú el IV Trofeu Andorra la Vella (86-85)
  • Esports
Gómez afronta la visita a El Sardinero amb “respecte, però sense por” davant d’un dels millors rivals de la lliga
  • Esports
Adrià Regada marca una fita històrica finalitzant el Campionat del Món de Ruanda amb una 46a posició
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu