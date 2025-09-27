Moreira cau a primera ronda i Domingues a la segona en l’obertura de la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate

Pontevedra ha estat escenari avui de l’inici de la segona jornada de la Lliga Nacional de Karate, en la qual Silvio Moreira no ha pogut passar de primera ronda. El karateka andorrà s’ha enfrontat amb Luis Fernando Agostini, del Kumo Sport (Madrid), en un primer enfrontament molt ajustat i que ha acabat amb el marcador de 2-3 favorable al representant del club espanyol.
La nota positiva ha estat Paulo Domingues, qui ha pogut superar una primera ronda amb molta claredat. El representant del club Karate Xavi Andorra s’ha imposat a Iago Cholvi per 4-0. Ja a la segona ronda, el tricolor no ha pogut continuar amb les bones sensacions i ha quedat eliminat davant Ivan Rodríguez.
Aquest diumenge serà el torn de la representació andorrana femenina, amb Aina Padilla competint en kumite cadet -47 kg, categoria en la qual parteix amb opcions destacades gràcies a la seva cinquena posició en el rànquing estatal.