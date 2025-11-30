Silvio Moreira, campió del XI Open Internacional IOSTK després d’un recorregut impecable en kata

El karate andorrà ha tornat a brillar aquest cap de setmana gràcies a l’actuació de Silvio Moreira, del Club Karate Fudo-Shin, que s’ha penjat la medalla d’or al XI Open Internacional IOSTK ‘Ciudad de Oviedo’. La competició, celebrada dissabte 29 d’octubre a la capital asturiana, ha reunit alguns dels millors especialistes en kata, i Moreira ha sabut respondre amb solidesa i determinació.
Participant en la categoria sènior individual masculí, Silvio ha anat superant ronda rere ronda amb una combinació de precisió tècnica i confiança. En el seu debut, s’ha imposat per 3-0 a Adrián Muñoz, un inici que ja demostrava la seva bona posada en escena.
En el seu debut, s’ha imposat per 3-0 a Adrián Muñoz, un inici que ja demostrava la seva bona posada en escena
A la segona ronda ha resolt un duel més ajustat davant David Ganon, al qual ha vençut per 2-1, i en la tercera ha tornat a mostrar autoritat superant Cristian Fernández per un contundent 3-0. La final ha estat l’última prova de caràcter. Enfrentant-se a Enol Bárcena, Moreira ha sabut mantenir la serenitat i el nivell competitiu per tancar el duel amb un 2-1 que l’ha proclamat campió del torneig.
Aquest nou triomf reforça el seu moment esportiu i projecta Silvio cap a un 2026 carregat de reptes i noves metes en la seva preparació. Una medalla que no només premia la seva trajectòria, sinó també l’esforç constant que el caracteritza.