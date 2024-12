Sant Julià de Lòria celebra una Sant Silvestre rècord i plena d’esperit festiu

El tradicional esperit nadalenc i esportiu ha destacat aquest divendres a Sant Julià de Lòria amb la celebració de la 32a edició de la Cursa Sant Silvestre. L’esdeveniment, que és ja una cita ineludible al calendari festiu del Principat, ha superat totes les expectatives, amb més de 650 participants, una xifra que supera el topall inicial de 600 inscripcions.

El cap d’esports del Comú de Sant Julià de Lòria, que ha destacat l’èxit de la jornada, va comentar “cada any ens anem superant i això és molt positiu. Hem aconseguit convertir aquesta cursa en una trobada familiar i una jornada festiva que atrau participants de dins i fora del país.” També ha subratllat el caràcter inclusiu de l’activitat “aquest any hem tingut inscrits de Galícia, el País Basc, València, Madrid i, naturalment, de Catalunya. Això mostra la projecció que la cursa ha guanyat al llarg dels anys.”

L’organització, a càrrec d’una empresa contractada pel Comú, ha dissenyat una jornada plena d’activitats i recompenses per a totes les edats. Gaspar, un dels responsables, ha explicat que “la cursa compta amb tres categories: Baby, per als més petits; Júnior, per als joves; i Absoluta, per als adults. A més, incorporem elements lúdics com el concurs de disfresses i el sorteig de regals.” Per completar la festa, es va oferir una xocolatada amb coca al final del recorregut. Gaspar també ha incidit la participació massiva “és un esdeveniment que reuneix famílies senceres, i això és el que el fa especial.”

Eloi Casteller, un dels participants catalans, ha vingut amb la seva família i amics des del Càmping Valira, on s’allotgen habitualment durant les seves escapades al Principat. Casteller ha explicat que va descobrir la cursa gràcies a un anunci de ràdio “tenia il·lusió de participar en una Sant Silvestre i aquesta ens va semblar ideal. M’he disfressat amb un pijama nadalenc per passar-m’ho bé amb la colla.” Sobre l’experiència a Andorra, ha afegit “ens encanta venir a esquiar i gaudir del Nadal al Principat. Aquesta cursa és una manera genial de tancar l’any.”

També des de Catalunya, Miquel Martí, que participa per primera vegada, va coincidir en l’esperit festiu “he vingut amb la meva família i amics per passar una bona estona. M’agrada molt Sant Julià; és una parròquia que conec des de fa anys i que sempre he gaudit molt.” Martí també ha elogiat l’ambient del poble “la cursa és una tradició fantàstica que afegeix encara més encant al Nadal.”

La jornada va acabar amb un èxit rotund, consolidant la Sant Silvestre com un esdeveniment clau per a Sant Julià de Lòria. La barreja d’esport, família i diversió segueix atraient centenars de persones, fent que cada any l’esperit nadalenc brilli encara amb més força a la parròquia. Amb més de tres dècades d’història, la cursa reafirma el seu lloc com una tradició entranyable que connecta persones de totes les edats i procedències.