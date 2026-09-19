La UHA s’uneix amb Rational Ibèrica per innovar tecnològicament els professionals d’hostaleria i restauració

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i Rational Ibèrica han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’acostar la innovació tecnològica als professionals de l’hostaleria i la restauració del Principat. Aquesta aliança permetrà als membres de l’entitat, indiquen, conèixer de primera mà les solucions de cocció de l’empresa i accedir a eines orientades a millorar l’eficiència, la productivitat i la qualitat en les cuines professionals.
Mitjançant aquesta col·laboració, els associats a la UHA podran conèixer de primera mà les solucions que Rational posa a disposició de les cuines professionals per optimitzar processos, millorar l’eficiència i garantir una qualitat constant en les elaboracions. L’objectiu compartit és donar resposta als reptes actuals del sector, cada vegada més orientats a la productivitat, la sostenibilitat i la gestió eficient dels recursos.
Com a part d’aquest acord, l’empresa organitzarà tres sessions de demostracions, dedicades a les solucions per cuines professionals amb els equips d’última tecnologia iCombi Pro i iVario Pro, dirigides als professionals del sector. Aquestes tindran lloc els dies 22 de setembre, 25 de novembre i 9 de desembre, i permetran als assistents descobrir aplicacions pràctiques, optimitzar processos de producció i conèixer noves formes de millorar el rendiment de les seves cuines.