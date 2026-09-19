Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Rational Ibèrica i la Unió Hotelera d'Andorra signen un acord de col·laboració. | UHA
Pol Forcada Quevedo
  • Economia
Cuines professionals

La UHA s’uneix amb Rational Ibèrica per innovar tecnològicament els professionals d’hostaleria i restauració

Permetrà als membres de l'entitat conèixer solucions de cocció i accedir a eines orientades a millorar l'eficiència, la productivitat i la qualitat

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i Rational Ibèrica han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’acostar la innovació tecnològica als professionals de l’hostaleria i la restauració del Principat. Aquesta aliança permetrà als membres de l’entitat, indiquen, conèixer de primera mà les solucions de cocció de l’empresa i accedir a eines orientades a millorar l’eficiència, la productivitat i la qualitat en les cuines professionals.

Mitjançant aquesta col·laboració, els associats a la UHA podran conèixer de primera mà les solucions que Rational posa a disposició de les cuines professionals per optimitzar processos, millorar l’eficiència i garantir una qualitat constant en les elaboracions. L’objectiu compartit és donar resposta als reptes actuals del sector, cada vegada més orientats a la productivitat, la sostenibilitat i la gestió eficient dels recursos.

Com a part d’aquest acord, l’empresa organitzarà tres sessions de demostracions, dedicades a les solucions per cuines professionals amb els equips d’última tecnologia iCombi Pro i iVario Pro, dirigides als professionals del sector. Aquestes tindran lloc els dies 22 de setembre, 25 de novembre i 9 de desembre, i permetran als assistents descobrir aplicacions pràctiques, optimitzar processos de producció i conèixer noves formes de millorar el rendiment de les seves cuines.

Comparteix
Notícies relacionades
El pressupost per a l’any 2027 preveu un dèficit de 43 milions d’euros, amb unes despeses que superaran els 834 milions
Llum verda a la modificació de les rebaixes dels carburants tot i les crítiques per la «manca de previsió»
La rebaixa del gasoil s’eleva fins als 15 cèntims al setembre per preservar la competitivitat davant Espanya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El pressupost per a l’any 2027 preveu un dèficit de 43 milions d’euros, amb unes despeses que superaran els 834 milions
  • Economia, Societat
Llum verda a la modificació de les rebaixes dels carburants tot i les crítiques per la «manca de previsió»
  • Economia, Societat
La rebaixa del gasoil s’eleva fins als 15 cèntims al setembre per preservar la competitivitat davant Espanya
Entrevistes destacades
Guillem Casal
Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia
Pere Betriu
President d’Unió Laurediana
Cerni Cairat
Cònsol major de Sant Julià de Lòria

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu