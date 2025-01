Rubén Xaus engega la Bagger Racing European Cup amb el suport de l’FMA

Els campionats de motociclisme no només s’enfoquen en la velocitat, que si bé són els més seguits, ni de bon tros són els únics. Per citar-ne exemples, alguns ben coneguts al país, també existeixen els de trial, d’enduro, de motocròs, de supermoto o de Bagger. Precisament aquest darrer estil, originat a la cultura motociclista estatunidenca, ha començat a suscitar molta curiositat en el panorama europeu, i segons ha pogut saber aquest mitjà, aquesta curiositat es veurà satisfeta enguany quan la Bagger Racing European Cup comenci el seu recorregut.

Es tracta d’un certamen que neix de la voluntat del resident Rubén Xaus, qui després de proclamar-se campió de la Bagger Racing League 2024 als Estats Units –en el seu primer curs– ha signat un acord per obtenir els drets al Vell Continent. Ho farà amb el suport de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), representada per la seva presidenta, Natàlia Gallego, sota l’auspici de la Unió Continental FIM Europa. De fet, segons les fonts consultades, l’FMA ha estat l’encarregada de fer d’intermediari entre el pilot i la federació internacional per assolir l’acord.

La presentació d’aquesta nova competició es farà al circuit Andorra-El Pas de la Casa a principis de juny. “Estic convençut que pot aportar un valor afegit als esdeveniments en els quals es durà a terme, elevant el nivell d’entreteniment i interès”, ha indicat Xaus, qui ha assenyalat que encara estan en procés de definir el calendari, el qual es farà oficial aviat, però que segur “inclourà els principals països europeus”.

Xaus amb una Bagger. | Feuling Parts

Participants

“La regulació serà senzilla i oberta a tothom. Volem que els pilots inscrits al campionat es diverteixin i gaudeixin”, ha comentat el resident. Així, la cita estarà oberta a totes les marques que ofereixen motocicletes que es puguin equipar amb maletes: Harley Davidson Street Glide, Harley Davidson Road Glide, Harley Davidson Road King, Harley Davidson Ultra, BMW R18, Honda Goldwing, Kawasaki VN Voyager, Suzuki Intruder, Yamaha Star Cruiser, Moto Guzzi MGX 21, Moto Guzzi California, Triumph Rocket, Ducati Diavel V2 i WYCHE Motorcycle.