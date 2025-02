Andorra dona la sorpresa davant els Països Baixos (5-5)

La selecció andorrana de futbol sala ha encetat la segona finestra de la ‘Main Round’ del Preeuropeu amb un empat de molt mèrit davant els Països Baixos per 5-5 i fent patir de valent als de Miguel Andrés.

La diferència de nivell, sobre el paper, havia de ser notòria, i el duel ha començat amb el guió esperat, sent els locals els dominants i els tricolor tancats a l’espera de contraatacs. Així, als 30 segons ‘Xavito’ ja ha hagut de lluir-se sota pals, i s’ha hagut d’esperar al 4′ per veure la primera acció dels de Talin Puyalto. Ha estat amb una jugada de pissarra des del córner que Adrià Blat ha finalitzat amb un tir posteriorment aturat per Marcel Ons. Donant la sorpresa, quatre minuts més tard ha arribat la primera diana de la tarda, obra de Roc Torres repetint la jugada contra Portugal. Blat ha recuperat l’esfèric sobre l’últim home i ha fet una passada per al tanca, qui n’ha tingut prou amb colar la pilota sota les cames del porter rival.

En un tancar i obrir d’ulls, Arnau Rodríguez ha fet el segon. D’un córner neerlandès, el pivot s’ha fet amb l’esfèrica, ha sortit tot sol a la contra quedant-se sol davant Ons i no ha perdonat. Amb el temps mort demanat, els taronja han sortit amb un altre ritme, però sense acabar de rutllar al terç final i creant perill només amb rematades directes de fora l’àrea. Entremig, accions aïllades dels pirenaics, amb Blat gairebé fent el tercer.

Al 13′ s’ha retallat distància al marcador. D’una pèrdua a dalt de Pol Villalta, Jose Segura ha volgut interceptar la passada, però no l’ha acabat de controlar del tot bé i Mohamed Chih ha engaltat un potent tir imparable per un ‘Xavito’ clau. Seguint la dinàmica, al minut 16 s’ha fet l’1-3. De nou d’una aturada de ‘Xavito’ els seus han sortit al contraatac, amb Christian Regalo aguantant la pilota i passant-li en última instància a un Blat que sol davant porta l’ha col·locat sota les cames d’Ons. Quan ja s’esperava marxar als vestidors amb aquest resultat, Stan van der Wal ha fet un autèntic golàs, sense angle sobre la línia de fons, per deixar el 2-3.

A la represa s’ha mantingut l’escaleta del duel, però amb uns andorrans millorant la sortida amb esfèric davant uns holandesos amb els nervis a sobre veient-se per sota al lluminós. Al 25′, Blat s’ha topat amb el travesser, i tres minuts més tard Jordany Martinus ha fet l’empat des del segon pal. De totes maneres, els del Principat no han abaixat els braços, i al minut 30 Ons s’ha marcat en pròpia una molt potent sacada de banda de Blat. No s’han aturat aquí, i ‘Uri’ Rodríguez ha recuperat sobre l’últim home per sortir a la contra i fer el cinquè gol tricolor (31′).

A partir del 34′, els Països Baixos han tret el porter jugador, i els ha sortit bé. Només un minut més tard han tingut un xut al pal el qual ha recuperat van der Wal per escurçar diferències. El millor dels seus, Ayoub Boukhari, ha signat una gran jugada individual desfent-se de dos parells per fer de nou la igualada (37′). Aitor Rubio, qui ha entrat a la segona meitat, també ha estat important sota pals evitant el sisè gol local a falta de segons.

Amb el punt assolit, Andorra és tercera de grup amb dos punts, un més que Macedònia del Nord, quarta, i amb dos menys que els Països Baixos, segona. En primer lloc es troba Portugal, amb ple de victòries i nou punts.