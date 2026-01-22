Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Maria del Mar Coma i Alain Cabanes, durant la presentació de l'esdeveniment, i més a la dreta Carles Visa. | ANA / D.M.
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Fins a 250 esquiadors, 59 d’ells del país, competiran al Trofeu Borrufa, que torna a Ordino Arcalís a finals de gener

La competició està adreçada a menors de 16 anys i competiran delegacions d'arreu d'Europa, però també de continents com Amèrica, Àsia i Oceania

Prop de 250 joves esquiadors de fins a 29 països es donaran cita del 26 al 29 de gener a la 34a edició del Trofeu Borrufa, la qual se celebrarà a l’estació d’Ordino Arcalís. La competició, adreçada a esportistes menors de 16 anys, creix enguany tant en participació com en diversitat de delegacions i recupera la prova del supergegant, a més del gegant, l’eslàlom i el National Team Event.

La presentació oficial de l’esdeveniment ha tingut lloc aquest dijous a la capital i ha comptat amb la participació de representants institucionals i del sector esportiu. En aquest sentit, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha destacat que el Borrufa “és molt més que una prova esportiva”, ja que suposa “el debut en el món de l’alta competició i la primera experiència internacional per a molts joves esquiadors del país”.

“Donar l’oportunitat a tots els tecnificats de provar-se en una competició internacional” – Carles Visa

En aquesta edició hi competiran delegacions d’arreu d’Europa, però també de continents com Amèrica, Àsia i Oceania. Entre els països participants hi haurà França, Espanya, Itàlia, el Regne Unit o Finlàndia, així com Argentina, Xile, Austràlia o Corea del Sud. A més, Bulgària, Iran i l’Azerbaidjan s’estrenen enguany al certamen, fet que consolida el seu caràcter internacional.

La delegació tricolor estarà formada per 59 esquiadors i esquiadores. Una vintena competiran repartits en els equips A i B, mentre que la resta són tecnificats de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Precisament el gerent d’aquesta, Carles Visa, ha remarcat que el sistema de selecció permet “donar l’oportunitat a tots els tecnificats de provar-se en una competició internacional”, i ha confiat que “millorar els resultats d’edicions anteriors serà un bon indicador que la base de l’esquí andorrà funciona”.

Per la seva part, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha posat en relleu el valor formatiu del Borrufa i ha recordat que alguns esportistes que avui formen part de l’equip olímpic andorrà “havien fet podi en aquesta competició fa uns anys”. En aquesta línia, ha definit l’esdeveniment com una oportunitat única perquè els joves corredors prenguin contacte amb l’alta competició internacional.

La competició arrencarà dilluns 26 amb les primeres proves d’eslàlom i gegant per a les categories sub14 i sub16, les quals s’aniran alternant fins dimarts

La competició arrencarà dilluns 26 amb les primeres proves d’eslàlom i gegant per a les categories sub14 i sub16, les quals s’aniran alternant fins dimarts. Dimecres i dijous es disputarà el supergegant a la Portella del Mig, una prova que torna al programa gràcies a les bones condicions de neu de l’estació, amb acumulacions que arriben als dos metres. Dimecres al vespre tindrà lloc el National Team Event, la cursa nocturna.

Més enllà de la competició esportiva, el Trofeu Borrufa manté el seu vessant social i educatiu. La cerimònia inaugural, amb la tradicional desfilada per països, tindrà lloc a la plaça Major d’Ordino, mentre que el programa inclou també un sopar de delegacions i una festa de cloenda amb el lliurament dels darrers premis.

