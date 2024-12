Pere Cornella, a la Copa d’Europa de velocitat de Santa Caterina

Pere Cornella, de l’equip nacional de velocitat, es troba a Santa Caterina (Itàlia) on aquests dies es disputa la Copa d’Europa tant en descens com en supergegant. De fet, avui estava previst un primer entrenament de descens, però ha estat cancel·lat per la neu.

La cita de Santa Caterina inclou dos descensos, els quals es disputen el dimecres i el dijous, i un supergegant, el qual tindrà lloc el divendres. Demà dimarts es preveu poder realitzar l’entrenament de descens.

Cal destacar que Cornella encara no ha competit aquesta temporada a Europa, tot i que sí que ho va fer durant la pretemporada a Xile, tant en supergegant com en descens. Ara mateix, segons l’última llista de la FIS, l’andorrà té 69.00 punts en descens i 61.89 en supergegant.

EBBE U19

El grup EEBE U19 continua entrenant, però també combinant amb algunes curses. És el cas de tres membres de l’equip, Carlos Salinas, Salva Cornella i Martí Llort, quins competiran a les curses italianes de Courmayeur i Gressan-Pila. Courmayeur, primerament, acull unes curses National Junior Race (NJR) amb dos gegants, els dies 11 i 12, mentre que després, els dies 13 i 14, l’equip serà a Pila per disputar dos eslàloms.