Per a Sergio Molina, la faceta defensiva dels tricolor ha estat “el dèficit” de tota la temporada

El migcampista assenyala que els rivals els estan sent molt efectius amb molt poc i que necessiten fer més partits sense encaixar

Amb l’empat del diumenge passat, l’FC Andorra va tornar al play-off després d’11 jornades. “Hem estat tranquils tot aquest temps”, ha comentat aquest matí un dels capitans de l’equip, Sergio Molina, afegint que, tot i això, el fet de tornar-se a veure entre els cinc primers classificats fa molt millor la setmana. “Hem de continuar per aquest camí, per com estem jugant aquestes setmanes. Defensar la plaça del play-off i no sortir-ne”, ha completat.

Per assolir-ho, han d’almenys mantenir el nivell ofensiu com el mostrat contra l’Arenteiro: “Va ser un dels partits en què més ocasions clares vam crear, i això reforça aquest joc d’atac que estem tenint. Cal continuar així i els gols arribaran”. Ara bé, a l’altra part del camp encara han de fer una passa endavant. “La faceta defensiva és el dèficit de tota la temporada”, ha dit el migcampista, assenyalant que els rivals els estan sent molt efectius amb molt poc. “Potser ens queden fer porteries a zero, que és el que ens acosta a guanyar”, ha incidit.

Aquesta setmana els pirenaics jugaran el divendres (20.30 hores) a l’Stadium Gal d’Irun, on han de tornar a sumar si es volen mantenir en l’objectiu del curs. “Serà un matx difícil, com tots els de fora de casa, els quals ens estan costant, però venim confiats en una bona dinàmica i crec que podem treure els tres punts”, ha finalitzat el madrileny.