Oriol Olm, 26è als quarts de l’Sprint de la Copa del Món d’Azerbaidjan

La segona prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya ha començat aquest divendres a Shahdag (Azerbaidjan). En aquesta primera jornada s’ha disputat la modalitat Sprint en la qual Oriol Olm ha passat a quarts, quedant 26è, i Adrià Bartumeu i Marc Casanovas no han superat la ronda classificatòria quedant 31è i 46è, respectivament.

Un total de 62 esquiadors han participat en la prova, on només els 30 millors temps tenien el tiquet per als quarts de final. Amb tot, la representació andorrana ha tingut sort diversa. D’una banda, Olm, amb un temps de 2’45.4, ha aconseguit fer el 27è millor crono, cosa que li ha donat l’accés a la següent ronda. D’altra banda, Bartumeu (2’48.6) s’ha quedat a només un lloc de classificar-se amb el seu company, mentre que Casanovas (3’00.8) no ha tingut opcions després d’assolir un 46è lloc. Als quarts, l’esquiador de la FAM ha pres part a la segona sèrie i ha aturat el crono amb un 2’44.7 aconseguint el sisè lloc, cosa que no li ha permès accedir a les semifinals. La modalitat ha estat guanyada pel suís Arno Lietha, amb un temps final de 2’27.7

“Estem molt contents en general, perquè l’Oriol va millorant i cada cop aguanta més el grup capdavanter”, ha valorat el seleccionador nacional Xavier Capdevila. A més, ha destacat la quasi classificació a quarts de Bartumeu i la seva progressió, així com haver fet la cursa sense errors, la de Casanovas, en una disciplina que “no és la que li va millor”. Tots tres continuaran l’aventura àzeri demà amb la Vertical.