Omar Àvila torna a caure d’una convocatòria en què entra el jove Nil Manchado

La selecció nacional de futbol sala ha encetat aquesta setmana la darrera finestra de la ‘Main Round’ del Preeuropeu, després d’un doble empat davant els Països Baixos i situant-se tercera de grup encara amb opcions d’assolir la segona plaça. I ho ha fet amb baixes importants i una cara nova pel partit de demà contra Portugal (20.00 hores) i de dimecres vinent contra Macedònia del Nord a casa (20.00 hores).

Així, com en l’anterior convocatòria, Omar Ávila no ha estat escollit, com tampoc ho ha estat aquesta vegada Pol Villalta. La novetat, doncs, és la irrupció de Nil Manchado. Actualment milita al segon equip del Salou, filial del mateix conjunt que aquest passat cap de setmana va vèncer l’ENFAF per 2-4, i és un jove ala de 19 anys que també es desenvolupa com a tanca. És un dels noms propis del Salou B de la Segona Catalana, en la qual són segons amb un partit menys a més de ser l’equip menys golejat, i també va jugar a Andorra com a juvenil, arribant a debutar amb el primer equip de l’ENFAF com també ho ha fet amb el salouenc.

La llista de Talin Puyalto està formada per 14 jugadors. En porteria es troben Aitor Rubio, ‘Xavito’ i Max Pons; com a tanques, ‘Uri’ Rodríguez, Èric Mesquita, Marc Massana i Roc Torres; Adrià Blat, Jose Segura, Brayan Pinto i Manchado com a ales, i Christian Regalo, Arnau Rodríguez i Guillem Castro són els pivots.

Nil Manchado amb la samarreta del Salou. | SALOU CFS