Olumuyiwa podria ser l’escollit per reforçar temporalment el joc interior

La setmana passada informava aquest mitjà que la voluntat del MoraBanc Andorra després de la lesió de Ben Lammers, amb un punt més d’urgència amb la baixa posterior de Nacho Llovet, era incorporar un pivot com a reforç temporal. I avui, el president del club, Gorka Aixàs, ha afirmat en una entrevista amb RTVA que Babatunde Olumuyiwa s’ha començat a exercitar amb l’equip. Així, podria ser el reforç necessari per al joc interior dels tricolor.

Cal destacar que encara no hi ha res signat, ja que tot i que el pivot ha passat el reconeixement mèdic, l’última paraula la tindrà Natxo Lezkano. Si es dona el cas, el de Sierra Leone firmarà per un mes i un altre de variable.

Olumuyiwa coneix l’ACB, i encara més el MoraBanc, on va arribar a finals del 2020 per estar-s’hi durant dues temporades i mitja. Posteriorment, va jugar durant un any al BAXI Manresa, després al Yokohama Excellence japonès i fins ara havia estat al Panteras d’Aguascalientes mexicà. En cas d’incorporar-se a la disciplina pirenaica, ja estarà disponible pel duel d’aquest dissabte contra el Casademont Saragossa.