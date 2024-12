Natxo Lezkano no se’n refia d’un Barça en hores baixes

El diumenge (17.00 hores) el MoraBanc Andorra tindrà un dels partits més especials de l’any, al Palau contra tot un FC Barcelona en hores baixes. Els de l’extricolor Joan Peñarroya no han començat el curs de la millor manera, ni a l’ACB ni a l’Eurolliga, però Natxo Lezkano no se’n refia. “Mai és bon moment per jugar contra el Barça, encara menys a la seva pista […] No crec que estiguin tan malament com es diu”, ha indicat aquest matí el basc, afegint que no s’han de dramatitzar els moments dels equips ni per bé ni per malament.

Els de la Ciutat Comtal ocupen el vuitè lloc de la taula lliguera amb un balanç de sis victòries i cinc derrotes i són novens a la competició europea, en la qual aquesta setmana han jugat dos partits – un el tenen avui contra el Virtus Bolonia –. Malgrat tot, el de Portugalete s’ha desfet a elogis dels ‘culers’ destacant sobretot el joc conjunt marcat per individualitats molt bones: “Juntament amb el Tenerife són el millor joc cinc contra cinc de la lliga, amb moltes possibilitats i jugadors molt polivalents”.

De totes maneres, els pirenaics han demostrat que poden jugar de tu a tu contra qualsevol i vèncer a pavellons ben complicats com el Buesa Arena o el Nou Congost, el passat cap de setmana. En aquest sentit, Lezkano ha reconegut que l’anterior victòria contra el BAXI Manresa “ha servit per refermar la nostra identitat i forma de jugar”.

Shannon Evans serà baixa i estarà un temps allunyat de les pistes, ja que tot i no tenir males sensacions té un problema muscular a un bessó. “Estem en un moment de l’any en el qual pensem que els jugadors han d’estar al 100% i que no hi hagi risc de lesió”, ha puntualitzat el tècnic al respecte. Nacho Llovet també està tocat, i la bona notícia per al MoraBanc és que Ben Lammers ja té l’alta mèdica – va començar a entrenar el dilluns –, i si no li fa mal la mà, jugarà.