Política migratòria

L’oposició qüestiona la versió d’Espot i demana al Govern que “sigui honest” amb els efectes del model migratori

Escalé i Montaner asseguren tenir coneixement de casos que contradiuen el relat oficial del cap de Govern i reclamen no abaixar la guàrdia

Els presidents dels grups parlamentaris de Concòrdia i Andorra Endavant, Cerni Escalé i Carine Montaner, han reclamat aquest divendres una resposta “pràctica i coordinada” a les tensions que genera el model migratori andorrà sobre la frontera amb la Seu d’Urgell, en referència a les paraules expressades ahir pel cap de Govern, Xavier Espot, qui va descartar que s’estiguin produint expulsions de persones immigrades i va defensar el funcionament del sistema vigent.

Escalé ha reconegut que, tot i les afirmacions d’Espot, “coneixem situacions concretes que posen en qüestió la percepció oficial” i ha instat l’Executiu a no menystenir les preocupacions expressades des del municipi veí: “No és només una qüestió de declaracions d’alguns col·lectius, com diu el cap de Govern; és una realitat que cal abordar amb dades i accions”. En la mateixa línia, Montaner ha afirmat que “la pressió sobre el mercat de l’habitatge i les condicions laborals precàries d’alguns treballadors temporers són elements que no poden ser ignorats” i ha defensat la necessitat d’una resposta institucional conjunta.

Pel que fa a l’anunci del Govern de reforçar la contractació en origen amb països com l’Equador i el Perú, tots dos grups parlamentaris s’han mostrat prudents. Escalé considera que és “una via positiva si s’executa amb garanties reals per als treballadors”, però ha advertit que “no resoldrà per si sola l’impacte local que ja es viu a la Seu”. Montaner, per la seva part, ha demanat que aquestes mesures “no serveixin per abaixar la guàrdia ni per obviar els efectes actuals al territori fronterer”.

En relació amb la voluntat expressada pel Govern d’“anar mesurant” l’intervencionisme i revisar les mesures de contenció del creixement demogràfic, com la congelació de nous residents fins al 2027, Montaner ha alertat que “no és moment de relaxar el control, sinó d’aprofundir-hi”, mentre que Escalé ha advertit que qualsevol canvi “ha de venir avalat per una anàlisi rigorosa de l’impacte social i territorial”.

Tanmateix, ambdues formacions han coincidit a qualificar d’“indispensable” el diàleg amb la Generalitat i amb el consistori urgellenc, i han instat el Govern a garantir una interlocució “constant, transparent i resolutiva” per evitar que el model migratori actual generi més friccions entre Andorra i la Seu.