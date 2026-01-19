Moreno acaba cinquena al super gegant de St. Anton signant el millor resultat de la seva carrera a la Copa d’Europa

Cande Moreno ha signat aquest dimarts el millor resultat de la seva carrera a la Copa d’Europa després d’acabar cinquena al supergegant disputat a St. Anton am Arlberg. L’esquiadora andorrana ha completat la cursa amb un temps de 55.10, a 0.49 de la vencedora, la italiana Sara Allemand, que s’ha imposat amb un registre de 54.61.
El podi l’han completat la noruega Marte Monsen, segona a 0.27, i l’austríaca Lena Wechner, tercera a 0.35. La quarta plaça ha estat per a una altra representant local, Emily Schoepf, que ha quedat just al davant de Moreno, a només una centèsima de diferència.
El resultat ha tingut encara més mèrit si es té en compte que Moreno ha arribat a St. Anton després de competir a la Copa del Món de Tarvisio, on va patir una caiguda el dia anterior. Tot i el fort cop, l’andorrana s’ha vist en condicions de competir i ha acabat assolint el seu millor resultat en una prova de la Copa d’Europa.
Fins ara, el seu millor registre havia estat una sisena plaça aconseguida a Kitzbühel el març del 2025. Amb aquest resultat, Moreno ha sumat el seu cinquè top-10 en aquesta competició i ha afegit 45 punts al seu caseller, després dels quatre que va aconseguir a Pass Thurn.
Pel que fa a l’altra representant andorrana, Jordina Caminal ha finalitzat en 42a posició amb un temps de 56.55, a 1.94 de la guanyadora i a només 0.36 de les places de punts. L’andorrana ha continuat treballant per recuperar sensacions després de la caiguda que ha patit a Pass Thurn el passat 14 de gener.